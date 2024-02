Emma sul flirt con Tedua: “Non è successo niente. A cena? Vorrei non avere il tempo di mangiare” Emma commenta il presunto flirt con Tedua nato dietro le quinte di Sanremo. “Non è successo nulla”, rivela la cantante che però poi aggiunge: “Se lo invitassi a cena, vorrei non avere il tempo di mangiare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Intervistata da Diletta Leotta e Daniele Battaglia su Radio 105, Emma commenta il presunto flirt con Tedua nato dietro le quinte del Festival di Sanremo. Una simpatia rivelata per la prima volta durante un’intervista a Fanpage.it che aveva fatto nascere un vero e proprio tormentone a proposito di un legame tra i due. Ma Emma si scherma e oggi dichiara che con il collega non sarebbe accaduto nulla di romantico.

Emma: “Tra me e Tedua non c’è niente”

Emma, ripercorrendo l’inizio di quello che è diventato il vero caso romantico di Sanremo, fa chiarezza a proposito del rapporto con il rapper: “Io sono una ca**ara e avevo lanciato questa cosa. Lo avevo detto a Fanpage.it durante la settimana di Sanremo ma non potevo non dirlo perché era un’intervista basata sul cellulare. Mi chiedevano di mostrare l’ultimo screen, l’ultimo messaggio e l’ultima ricerca su Google. Io avevo fatto la ricerca la sera prima ma erano passate tre bottiglie di vino e una nottata perché in genere nelle mie ricerche ci sono le ricette. Quindi senza pensarci ho girato il telefono e c’era Tedua. Mi chiedono perché l’ho cercato e ho spiegato che l’avevo visto, era molto figo e volevo vedere quanti anni avesse. Tutto qua. Poi ci siamo beccati in giro e ci siamo fatti due risate. Poi siamo andati a una festa a divertirci ma niente di trascendentale. Non è successo niente. Fatevi una vita, andate avanti. Tra me e Tedua non c’è stato niente e non c’è niente”.

Poi la battuta, Emma: “Cosa preparerei a Tedua a cena”

Dopo avere smentito un coinvolgimento sentimentale con l’attore, però, Emma rilancia e a Diletta Leotta che le aveva chiesto cosa avrebbe preparato a Tedua nel caso in cui avesse deciso di invitarlo a cena, la cantante ha risposto: “Cosa gli cucinerei se lo invitassi a cena? Un gin tonic vale? Spero di non avere il tempo di mangiare”.