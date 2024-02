Emma commenta il 14esimo posto in classifica a Sanremo 2024: “Non conta, ho raggiunto i miei obiettivi” Emma Marrone, ospite di Domenica In, ha ripercorso la sua esperienza al Festival di Sanremo 2024. L’artista ha trascorso la notte festeggiando e si è presentata da Mara Venier con gli occhiali da sole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Emma a Domenica In con gli occhiali da sole. L'artista ha trascorso la notte dopo la finale del Festival di Sanremo 2024 festeggiando. A Mara Venier, la cantante di Apnea, ha spiegato: "Sai a che ora sono tornata a casa stamattina? Alle 08:30. Mi sono seduta sul letto e mi sono rialzata per venire da te. Ho fatto festa. Sono in after. Non mi sono fatta mancare nulla. Puoi farlo anche tu, devi solo uscire con me. C'erano un sacco di feste pazzesche stanotte. Sono stata fino alle due all'Ariston, poi sono uscita. Alle feste si va alle tre. Mi sono molto divertita. Girano immagini di me che ballavo sul bancone di un bar. Se ho fatto incontri carini? Mah, chi lo sa". E ha concluso con uno: "Scusa mamma".

La scelta di ricominciare dai club

Poco prima che si esibisse, Andrea Delogu ha chiesto come mai abbia scelto di ripartire dai concerti nei piccoli club. L'artista ha spiegato: "Ero in un momento di forte fragilità e non volevo accollarmi il peso di una roba che non avrei saputo gestire emotivamente, è stata forse una scelta egoista, personale, avevo bisogno del contatto con le persone. E poi la dignità della musica è anche nei club. Non è dove lo fai, ma come lo fai".

Il siparietto con Mara Venier e il commento sulla classifica

Emma ha definito Mara Venier "un femminone", la conduttrice ha replicato: "Credi che possa fare ancora la mia sporca figura?". La cantante ha detto di sì senza esitazione e Venier: "Saluto mio marito che sta a Santo Domingo e mi sta seguendo, amore scherzo". Dondoni, poi, ha rimarcato la serenità di Emma, che sembra non dare peso al fatto di essersi posizionata al quattordicesimo posto nella classifica finale del Festival di Sanremo 2024. L'artista gli ha dato ragione:

Non ho mai dato importanza ai numeri. Sono arrivata qua con degli obiettivi che sono stati non raggiunti, ma superati, quando hai chiara la strada, tutto il resto non conta