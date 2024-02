Perché si parla del presunto flirt tra Emma e Tedua dopo Sanremo 2024 Il gossip sul presunto flirt tra Emma Marrone e Tedua è nato durante il Festival di Sanremo 2024. Una suggestione che non ha ricevuto conferma o smentite ma che si alimenta di alcuni indizi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Emma Marrone e Tedua stanno insieme? A chiederselo sono gli utenti dei social e molti siti di gossip. In tanti pensano a un possibile flirt tra i due, ipotesi partita dopo che un video, del nuovo format di Fanpage.it "Nel telefono di", aveva fatto il giro del web. In quell'occasione Emma aveva mostrato il contenuto del suo cellulare e tra le ultime ricerche c'era Tedua. La cantante spiegava: "L'ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri nel senso che ho detto: “Mamma mia, che bono”. Poi mi sono chiesta quanti anni avesse e ho controllato l’età su Wikipedia. È piccolo. No, sono troppo grande io forse. Però mi sono innamorata. Sì, lo ammetto".

L'amicizia tra Emma e Tedua, l'incontro a Sanremo e l'afterparty

Emma e Tedua si sono incontrati a Sanremo 2024 proprio durante la settimana del Festival. Lei in gara alla kermesse canora, lui per aprire e chiudere le serate evento a bordo della Costa Smeralda. Il rapper, in quei giorni, aveva pubblicato una storia in cui Emma compariva sul palco dell'Ariston mentre cantava Apnea. L'indizio rivelatore, però, sarebbero le immagini dei due – molto vicini – intenti a cantare "Sere nere" di Tiziano Ferro durante un afterparty di Sanremo. A fare impazzire i fan, poi, un'indiscrezione – lanciata da Deianira Marzano, che aveva ricevuto l'informazione da una talpa – secondo la quale Emma e Tedua dopo la festa si sarebbero incontrati in hotel, entrando insieme nella stessa stanza. Durante la trasmissione di Domenica In, Mara Venier aveva chiesto a Emma: "Ti vedo felice, molto serena, un’altra persona rispetto alla Emma che ho incontrato tempo fa. Hai fatto incontri carini?". La cantante non aveva risposto, continuando a sorridere dopo la frase della conduttrice: "Secondo me sì, ma non me lo vuole dire".

Foto Instagram @deianiramarzanoofficial

La felpa di Emma Marrone, una smentita sul flirt?

Non è difficile immaginare quanto in questi giorni la cantante sia stata inondata dalle domande su di lei e Tedua. Emma Marrone, recentemente, ha pubblicato una storia su Instagram in cui indossava una felpa con la scritta "No boyfriend" cioè "Nessun fidanzato". La scelta è stata casuale o voluta? Per il momento non c'è alcuna smentita o conferma ufficiale sul flirt, lasciando i fan con il fiato sospeso, in "Apnea".