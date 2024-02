Emma e Tedua vicinissimi durante una festa a Sanremo, i fan sognano sia già cominciato un flirt Dopo la pubblica dichiarazione di interesse di Emma e Tedua, arrivata attraverso le telecamere di Fanpage.it, la cantante e il rapper si incontrano a una festa a Sanremo. L’intimità già nata tra loro ha spinto i fan a sperare nell’inizio di una nuova storia d’amore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

“L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è Tedua. Perché l’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri nel senso che ho detto: ‘Mamma mia, che bono’”: così, di fronte alle telecamere di Fanpage.it, Emma aveva apertamente palesato il suo interesse nei confronti di Tedua, rapper scelto da Amadeus per essere protagonista degli eventi organizzati sulla nave Costa durante il Festival di Sanremo. E Tedua, tirato inaspettatamente in ballo, sembrerebbe avere immediatamente raccolto l’invito.

La prima Instagram story di Tedua dedicata a Emma

Già all’indomani di queste dichiarazioni, Tedua aveva deciso di palesare l’interesse corrisposto nei confronti della cantante in gara a Sanremo pubblicando una Instagram story. Il rapper aveva filmato il momento dell’esibizione della collega sul palco del Festival per poi condividerlo con i suoi fan.

La scelta di postare quel filmato a poche ore dalle prime dichiarazioni della cantante sul suo conto ha creato un link immediato tra i due e, soprattutto, acceso la curiosità dei fan che a partire da quel momento hanno cominciato a seguire i movimenti di entrambi per individuare la nascita di un ipotetico flirt.

Emma e Tedua ripresi vicinissimi in discoteca

La svolta è arrivata poche ore fa quando, protagonisti di un evento organizzato dopo l’ultima serata del Festival, Emma e Tedua sono stati filmati mentre cantano in discoteca con i volti vicinissimi.

Separati da un gruppo di amici, i due fanno per avvicinarsi l’uno all’altra in più di un’occasione ma, almeno di fronte ai cellulari che li inquadrano, hanno evitato di fornire ulteriori elementi di pettegolezzo. Questa inaspettata interazione ha immediatamente acceso la curiosità dei fan, soprattutto quelli della cantante: decine i video di Emma e Tedua insieme che circolano sui social. Filmati nei quali non accade nulla di clamoroso ma che potrebbero diventare il preludio di un flirt che il pubblico di Sanremo si è già dimostrato interessato a seguire.