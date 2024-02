Emma: “L’ultima ricerca Instagram? Tedua. Ho fatto pensieri impuri dopo averlo incontrato” Protagonista del nuovo format di Fanpage.it “Nel telefono di”, Emma svela il contenuto dell’ultima ricerca fatta su Google e Instagram: “Ho cercato Tedua. Dopo averlo incontrato, ho fatto pensieri impuri”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

È Emma la protagonista dell’ultima puntata del nuovo format di Fanpage.it “Nel telefono di”. La cantante, in gara a Sanremo 2024 con la canzone “Apnea”, ha accettato di mostrare il contenuto del suo telefono, svelando foto, chat e ultime ricerche fatte su Google e sui social. “L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua”, ha ammesso la cantante, per poi svelare il motivo della sua curiosità.

Perché Emma ha cercato Tedua su Instagram e Google

Emma ha quindi svelato il motivo della curiosità che l'ha spinta a cercare il rapper-attore, protagonista degli eventi organizzati sul palco montato a bordo della Costa Smeralda, su Instagram:

Perché l’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri nel senso che ho detto: “Mamma mia, che bono”. Poi mi sono chiesta quanti anni avesse e ho controllato l’età su Wikipedia. È piccolo. No, sono troppo grande io forse. Però mi sono innamorata. Sì, lo ammetto. Glielo stiamo dicendo in questo momento? Chi se ne frega. Non ho niente da perdere".

L’incontro tra Emma e Tedua a Sanremo 2024

L’incontro tra Emma e Tedua è avvenuto proprio a Sanremo nei giorni del Festival. Esiste un video che circola sui social che mostra l’abbraccio tra i due, quello in seguito al quale, come svelato dalla cantante a Fanpage.it, sarebbe avvenuta la famosa ricerca su Instagram e Wikipedia che, tuttavia, non ha dato gli esiti sperati. L’artista si trova a Sanremo 2024 per aprire e chiudere le serate evento a bordo della Costa Smeralda, serate che vedranno esibirsi ospiti del calibro di Gigi D’Agostino, Bresh (con Emma all'Ariston durante la quarta serata, quella dedicata alle cover) e Bob Sinclair. Ma quanti anni ha il rapper-attore che ha colpito la cantante salentina? All’anagrafe Mario Molinari, il rapper è nato a Genova il 21 febbraio 1994. Tra qualche giorno compirà quindi 30 anni.