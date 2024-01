Sanremo 2024, Amadeus annuncia Tedua, Bob Sinclair, Bresh e Gigi D’Agostino: gli ospiti sulla nave Amadeus ha annunciato gli ospiti che al prossimo Festival di Sanremo si sibiranno sulla nave da crociera: Tedua, Bob Sinclair, Bresh, Gigi D’Agostino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Amadeus ha annunciato al Tg1 il cast del palco esterno che sarà sulla nave da crociera con cui si collegherà durante il Festival di Sanremo. "Sapete che a Sanremo ci sono tre palchi importanti, quello dell'Ariston e due palchi esterni, quello di Piazza Colombo e quello galeggiante su una nave da crociera – ha spiegato il conduttore prima di annunciare gli ospiti: Tedua aprirà e chiuderà le cinque serate il martedì e il sabato, durante la seconda serata del Festival si esibirà il dj e produttore discografico francese Bob Sinclair, nella terza serata invece sarà la volta del cantante italiano Bresh mentre la quarta serata segna il ritorno di Gigi D’Agostino, dj, produttore discografico e conduttore radiofonico. Il conduttore, come da qualche anno a questa parte, ha scelto il telegiornale della rete ammiraglia della Rai per annunciare tutto ciò che ha a che fare con il Festival, dopo che nelle scorse settimane aveva annunciato i primi 27 dei 30 Big – che sarebbero stati completati con i 3 vincitori di Sanremo Giovani, ovvero Clara, i Santi Francesi e i BNKR44.

Chi sono Tedua, Bob Sinclair, Bresh e Gigi D’Agostino

Il conduttore è riuscito a portare un altro degli artisti più venduti di quest'anno al Festival, dandogli l'apertura e la chiusura delle serate sulla nave da crociera: Tedua, infatti, è l'artista che quest'anno ha ottenuto più primi posti in classifica con l'album "La divina commedia". Amadeus ha portato, poi, uno dei dj più famosi al mondo, ovvero il francese Bob Sinclair, a cui si aggiunge il genovese Bresh, uno dei protagonisti del cantautorato rap italiano, autore coi Pinguini Tattici Nucleari di Nightmares, per chiudere con un nome importante come quello di Gigi D'Agostino: il dj torinese è una vera e propria sorpresa, soprattutto per la malattia che lo ha colpito due anni fa, impedendogli di suonare e costringendolo a un lungo stop. Sanremo, quindi, sarà il suo ritorno ufficiale.

Quando si terrà il Festival di Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo si terrà dal 6 al 10 febbraio prossimo, sarà il quinto per il conduttore e direttore artistico, e dovrebbe essere l'ultimo anche se ormai abbiamo imparato che non c'è nulla di certo. Negli ultimi anni Amadeus ha portato il Festival a diventare sempre di più la principale vetrina per la musica italiana, convincendo alcuni tra gli artisti italiani più importanti a partecipare come concorrenti e mettersi in gioco, forte dei risultati che in radio e in streaming hanno avuto le canzoni sanremesi negli anni scorsi. A questo proposito, infatti, nei giorni scorsi Amadeus ha anche negato la presenza di altri cantanti in veste di superospiti italiani perché, per lui, i super ospiti sono in gara.

E in effetti, sul palco del Teatro Ariston, tra qualche settimana saliranno alcuni dei nomi più importanti e ascoltati di questi ultimi anni. Sul palco, infatti, ci saranno artisti come Annalisa, Alessandra Amoroso, Negramaro, Emma Marrone, Geolier, Ghali, Angelina Mango, Mr.Rain, Fiorella Mannoia, Dargen D'Amico, Diodato, Franceso Renga e Nek, Il Volo, Mahmood, Loredana Bertè e i The Kolors, tra gli altri. Amadeus ha anche annunciato i co-conduttori e le co-conduttrici che lo accompagneranno nelle cinque serate del Festival, a partire dall'ultimo vincitore di Sanremo, ovvero Marco Mengoni che lo accompagnerò nella serata di apertura, a cui seguiranno Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini mentre per la finale tornerà il sodale Fiorello, che sarà anche presente durante tutta la settimana con lo speciale dalla città di Viva Rai 2.