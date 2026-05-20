Polemiche su Harry Styles, visuale ridotta al tour 2026, lo staff: “Stiamo rivedendo alcune aree”

Lo scorso 16 maggio 2026 è cominciato dalla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam il nuovo tour di Harry Styles: non mancano le polemiche sulla struttura del palco e sulla visibilità limitata di biglietti venduti a 315,28 euro.

Harry Styles, 2026

Il tour di Harry Styles è appena partito da Amsterdam, con due concerti alla Johan Cruijff ArenA lo scorso 16 e 17 maggio. Le due date, completamente sold-out, hanno testimoniato, ancora una volta l'impatto di Harry Styles nei confronti del suo pubblico, anche dopo le critiche dello scorso gennaio, in merito al costo dei biglietti quasi duplicato rispetto ai tour precedenti. Uno spettacolo da oltre 20 brani, diviso in 5 atti, che però ha sollevato anche qualche problema per la logistica del palco.

I prezzi dei biglietti con "visibilità limitata" nelle prime date del tour di Harry Styles

Infatti, com'è possibile osservare su X, non pochi utenti, ovvero coloro che avevano ottenuto l'accesso all'area Vip/Parterre hanno sottolineato critiche logistiche e strutturali del palco, che avrebbero influenzato e non poco la visione dello spettacolo. Stiamo parlando di 3 categorie di ticket inficiate dalla struttura. Dai Rear GA, che sono stati venduti a 141,37 euro, passando per i Front GA a 186,25 e infine i quattro Pit. Proprio queste quattro aree esclusive delimitate internamente dal tracciato delle passerelle e sovrastate dai quattro ponti scenici alti circa tre metri, sono state vendute a 315,28 euro.

La struttura del palco di Harry Styles per il "Together, together" tour

Il problema nascerebbe da un allestimento scenico che si discosta dai parametri tradizionali. Per il suo nuovo tour "Together, Together" che porta sul palco anche il nuovo album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", Styles con il suo staff ha deciso di non installare un palco frontale al pubblico. Anzi, l'area dello stadio dell'Ajax è stata dominata da una lunga e massiccia passerella di forma rettangolare che si estende in profondità, tagliando proprio l'area del parterre. Secondo i dati tecnici, tolta l'area principale destinata alla band e affiancata da megaschermi per la proiezione, la passerella occuperebbe circa 320 metri di impalcatura calpestabile. Ma a rendere complessa e a influenzare la visione del concerto ci sarebbero i 4 ponti rialzati. Stiamo parlando di quattro strutture che non solo permettono l'accesso alle 4 aree delimitate dal parterre, ma anche un passaggio per il pubblico sprovvisto dei posti a sedere a cui sarebbe permesso transitare durante le esibizioni del cantante.

@chiarajtn EDIT 2: they are adjusting the stage and they are gonna make it lower!!!!(EDIT: guys I’m MORE than grateful that I was able to even go there in the first place. Doesn’t change the fact that we should be able to see the whole stage when we paid so much money. The Show itself was CRAZY and I LOVED it especially his new way of using LED’s and smoke and stuff.) We can‘t see the middle stage, the back of the stage or the stage infront of the left standing pit. (And I‘m 6‘2 AND wearing heels) #togethertogethertour #harrystyles #kissallthetimediscooccassionly #hslot #amsterdam @HSHQ ♬ Dance No More – Harry Styles

Quali sono i problemi denunciati dai fan e l'altezza delle passerelle

A rendere però complessa la situazione ci sarebbe l'altezza dei ponti, e di pari passo, anche l'altezza delle passerelle perimetrali: secondo i dati emersi dai comunicati stampa di Harry Styles, l'altezza raggiungerebbe i 3 metri, non permettendo soprattutto a coloro che hanno raggiunto queste aree la visuale sulla passerella del cantante. Ed è qui che sembra sorgere il problema, perché come riportato dai report del concerto, ma anche dai fan accorsi alla Johan Cruijff ArenA, più del 50% del concerto sarebbe stato condotto da Harry Styles sulla passerella, e non sul blocco destinato ai musicisti. Anzi, la sua band, in tre brani, ha raggiunto Harry Styles in passerella, rendendo il megaschermo l'unico strumento per seguire il concerto.

La risposta dello staff di Styles: "Le aree sono in fase di revisione accurata"

Il grande numero di segnalazioni ricevute, solo nelle prime due date del suo tour, ha convinto lo staff di Harry Styles a pronunciarsi sulla questione, come riporta TMZ: "Il concetto dell'area parterre è stato progettato per offrire ai fan libertà di movimento e la possibilità di vivere lo spettacolo da diverse posizioni, piuttosto che essere confinati a un singolo angolo di visione fisso. Però, una piccola area dell'allestimento in posizioni specifiche del parterre sembra aver avuto una linea di visuale ristretta. Tali aree sono in fase di revisione accurata e verranno adattate ove possibile, in conformità con tutte le restrizioni di sicurezza".