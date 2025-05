video suggerito

Biglietti concerto Geolier negli Stadi 2026: i prezzi e dove acquistarli Geolier ha annunciato il Tour negli Stadi 2026 con tappe a Milano, al San Siro, Roma, all'Olimpico e Messina, allo Stadio Franco Scoglio. Ecco quanto costano i biglietti e dove acquistarli.

A cura di Gaia Martino

Geolier ha annunciato un nuovo tour negli Stadi nel 2026: dopo i tre sold out al Maradona lo scorso anno e il tutto esaurito nei palazzetti 2025, sta per segnare un altro importante traguardo per la sua carriera. Il rapper napoletano porterà la sua musica in altri tre importanti stadi italiani: il 13 giugno 2026 sarà a San Siro, a Milano, il 19 giugno 2026 all'Olimpico di Roma e il 23 giugno 2026 al Franco Scoglio di Messina. I biglietti sono già disponibili sul sito Tickeone: la vendita è iniziata lunedì 12 maggio 2025 a partire dalle ore 14.

Quanto costano i biglietti per il concerto di Geolier a Milano

Geolier ha annunciato il nuovo tour negli Stadi: la prima data è stata fissata per il 13 giugno 2026, a Milano, allo Stadio San Siro. I prezzi per assistere al concerto si aggirano tra i 45 e i 79 euro, variano in base alla zona in cui si desidera assistere al live. Ecco la suddivisione:

Prato 59 euro

I Anello Rosso Numerato 79 euro

I Anello Blu e Verde Numerato 75 euro

I Anello Blu e Verde – Visibilità Limitata 72 euro

II Anello Rosso Numerato 69 euro

II Anello Blu e Verde Numerato 62 euro

II Anello Blu e Verde – Visibilità Limitata 55 euro

III Anello Rosso Numerato 49 euro

III Anello Blu e Verde Numerato 45 euro

I biglietti per il concerto all'Olimpico di Roma: i prezzi

Anche per il concerto di Roma, allo Stadio Olimpico, in programma per il 19 giugno 2026, i prezzi si aggirano tra i 45 e i 79 euro. Di seguito il costo del singolo biglietto per ogni area:

Tribuna Monte Mario Gold 79 euro

Tribuna Monte Mario 75

Tribuna Monte Mario Laterale 69 euro

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest BASSI 65 euro

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest ALTI 59 euro

Curva Nord/Sud Bassa 49 euro

Curva Nord/Sud Alta 49 euro

Prato 59 euro

Curva Nord/Sud Vis Laterale Limitata 45 euro

I prezzi dei biglietti a Messina

Il 23 giugno 2026 Geolier si esibirà allo Stadio Franco Scoglio di Messina. I prezzi dei biglietti variano dai 39 ai 75 euro: alcune zone risultano già sold out. Di seguito i prezzi dei biglietti disponibili, che variano in base all'area in cui si desidera seguire il concerto:

Tribuna A e B Numerata Cat 1 75 euro

Tribuna A e B Numerata Cat 2 65 euro

Tribuna A e B Numerata Cat 3 45 euro

Prato 45 euro

Tribuna C Frontale Cat 1 49 euro

Tribuna C Frontale Cat 2 39 euro

Tribuna Ospiti Non Numerata 39 euro

Dove acquistare i biglietti per Geolier negli Stadi 2026

Sarà possibile acquistare i biglietti per i concerti di Geolier negli Stadi di Milano, Roma e Messina sul sito Ticketone, nella sezione dedicata al rapper napoletano. La vendita è iniziata lunedì 12 aprile 2025 dalle ore 14.