Chiara Frattesi: “Non mi accettavano al fianco di Geolier, volevo sparire”, il confronto con la ex Valeria

Chiara Frattesi parla per la prima volta delle difficoltà affrontate all’inizio della sua storia con Geolier e ammette che le critiche ricevute l’hanno profondamente ferita. La modella e influencer vive la sua relazione con il rapper da circa un anno, ma per un lungo periodo il pubblico di Emanuele Palumbo ha faticato a vederla al suo fianco, per un motivo particolare: l’ingombrante presenza di Valeria D’Agostino, ex fidanzata storica del cantautore, a cui Geolier ha dedicato parte del suo repertorio e alcune delle sue barre più celebri.

È stato difficile per Chiara inserirsi in questo spazio. Ancora oggi, benché la relazione tra lei e Geolier sia più consolidata e la stessa Valeria abbia voltato pagina, decine di hater continuano ad attaccarla solo per il fatto di esserci, pur non essendo colei che una parte del pubblico del cantante era abituata a vedere al suo fianco.

La sofferenza di Chiara Frattesi e il supporto di Geolier

Chiara confessa in una Instagram Story che proprio Geolier l’ha aiutata a superare quella fase della loro storia caratterizzata da un forte odio social. Gli attacchi si sono riversati esclusivamente su di lei, senza mai intaccare il cantante, ritenuto “intoccabile” dai suoi fan più fedeli. “Avevo paura di non riuscire a superare questo ostacolo, c’erano momenti in cui volevo solo sparire”, ha scritto la giovane, svelando per la prima volta una sofferenza profonda, affrontata in silenzio e con dignità, senza mai replicare a quegli attacchi talvolta feroci.

Chiara Frattesi non ha influenzato la rottura tra Geolier e Valeria D’Agostino

La relazione tra Geolier e Valeria, iniziata quando entrambi erano giovanissimi, si è conclusa a giugno 2024, prima che il cantante conoscesse Chiara. La storia con Frattesi è cominciata a fine luglio dello stesso anno, durante le vacanze in Sardegna. Gli attacchi ricevuti dall’influencer risultano dunque del tutto ingiustificati: Chiara non ha avuto alcun ruolo nella separazione tra il suo attuale compagno e la sua ex. A differenza di Geolier, Valeria non avrebbe ancora trovato un nuovo partner: la giovane, che sui social condivide soprattutto i suoi look, vive tra Milano, Napoli e gli Stati Uniti. Tra lei e Geolier, dopo la dedica allo stadio Maradona avvenuta quando la loro storia era già conclusa, non ci sarebbero stati ulteriori contatti o incontri documentati.