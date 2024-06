La dedica di Geolier alla ex Valeria durante il concerto a Napoli: “Gli amori non finiscono mai” Nonostante la loro storia sia giunta al capolinea, Geolier ricorda l’amore con Valeria D’Agostino sul palco dello stadio Maradona nella prima serata del live tour. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Geolier trionfa al Maradona nella prima serata delle tre in programma allo stadio di Napoli, quello di ‘casa sua'. Il rapper napoletano ha dato il via ieri sera, venerdì 21 giugno, al tour dei live e prima di cantare il brano Si stat tu, ha rivolto alcune parole alla sua ormai ex, Valeria D'Agostino. Lo scorso 18 giugno ha annunciato la fine della loro storia d'amore.

La dedica di Geolier a Valeria D'Agostino durante il concerto al Maradona

"Il prossimo pezzo l'ho dedicato a una persona molto importante, essenziale nella mia vita artistica e personale". Con queste parole Geolier ha presentato il brano in scaletta, Si stat tu, dedicato alla sua ormai ex, Valeria D'Agostino, la cui storia è stata ufficialmente chiusa pochi giorni fa. Il rapper, davanti al suo pubblico, ha così continuato: "A Napoli si dice' "È a femmena ca t fa omm" (è la donna che ti rende uomo, ndr). Un amore che purtroppo è finito, ma gli amori non finiscono mai. Amore è amore, sempre. Dedicatelo alla persona che amate, come ho fatto io".

Nella canzone il rapper riflette su una relazione nella quale ha dato tutto di sé e che non intende lasciar andare. Il testo di Si stat tu si conclude così: "Ci siamo detti mille volte che è finita, e allora? Io ti aspetto tanto, credimi, ho tutto il tempo da darti. Perché stiamo insieme un minuto, anche un secondo, e quindi Per l’eternità della vita che ci danno, io la voglio passare insieme a te".

L'annuncio della rottura qualche giorno fa

Lo scorso 18 giugno, dopo settimane di rumors, Geolier ha comunicato ai fan la notizia della fine della sua storia d'amore. Insieme "da tantissimo tempo", Emanuele e Valeria hanno deciso di separarsi e ancora oggi la decisione "è difficile da superare". In un'intervista a Esse Magazine, il rapper ha dichiarato:

È stata la cosa più difficile da superare, perché io ero abituato a vivere in quel modo. L'amore è sempre stato presente nella mia vita, c'è nel disco perché è quello che ho vissuto… la rottura. È stato più quello che altro. Ero abituato a vivere in quel modo da sempre.