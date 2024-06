video suggerito

La dedica di Valeria D’Agostino a Geolier dopo la fine della loro relazione: “Voglio vederti vincere” Valeria D’Agostino ha rivolto una dedica a Geolier. Nonostante la loro relazione sia finita, l’ex fidanzata dell’artista continua a provare affetto nei suoi confronti e a essere felice del suo straordinario successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

541 CONDIVISIONI condividi chiudi

La relazione tra Geolier e la fidanzata Valeria D'Agostino è finita alcune settimane fa. La rottura è stata ufficializzata dall'artista. Nonostante abbiano deciso di prendere strade diverse, l'affetto tra loro sembra essere rimasto immutato. L'artista ha rivolto una dedica alla sua ex fidanzata sul palco dello stadio Maradona. Sui social, anche Valeria ha rivolto dolci parole a Geolier.

La dedica di Valeria D'Agostino a Geolier dopo la rottura

La dedica di Valeria D'Agostino a Geolier

Valeria D'Agostino, ex fidanzata di Geolier, in queste ore ha pubblicato una storia su Instagram dedicata all'artista. In particolare, ha pubblicato un collage che include un messaggio privato che si è scambiata con il suo ex, con alcune parti debitamente cancellate. Poi, lo stralcio di un articolo che celebrava il successo di Geolier e che recitava: "3 date, 3 sold out, 145 mila persone in delirio: Geolier entra nella storia con i live allo Stadio Maradona di Napoli, mai nessuno come lui". E poi un paio di foto di cui una sul palco. Valeria D'Agostino ha aggiunto una dedica per lui:

Qualunque cosa avvenga di te e di me, comunque si svolga la nostra vita, io voglio vederti vincere per sempre.

Geolier si rivolge alla ex fidanzata durante il concerto allo stadio Maradona

Geolier ha rivolto una dedica alla sua ex fidanzata Valeria D'Agostino. Al Diego Armando Maradona, quando è arrivato il momento di intonare la canzone Si stat' tu, Geolier ha commentato: "Dedicato a una persona molto importante, essenziale nella mia vita artistica e personale. A Napoli si dice “È a femmena ca t fa omm”. Un amore che purtroppo è finito, ma gli amori non finiscono mai. Amore è amore, sempre! Dedicatala a una persona che amate”. Nei giorni scorsi, Geolier ha annunciato la rottura con Valeria D'Agostino nel corso di un'intervista rilasciata a Esse Magazine: “È stata la cosa più difficile da superare, perché io ero abituato a vivere in quel modo”.