Geolier cancella le foto e i post con Valeria D’Agostino, pochi giorni fa aveva annunciato la rottura

Finita la storia d'amore con la compagna storica Valeria D'Agostino, Geolier cancella i post che le aveva dedicato sul suo profilo Instagram. Sparita anche l'ultima dedica, postata quando le voci di crisi (e sul presunto tradimento con Maria Esposito) già circolavano.

A cura di Stefania Rocco

Finita la storia d’amore con Valeria D’Agostino, Geolier cancella ogni traccia della sua ex compagna dal suo profilo Instagram. Il rapper, idolo dei giovanissimi, ha deciso di modificare i contenuti postati fino a oggi rimuovendo tutti quelli che facevano riferimento alla sua vita privata. Sono stati rimossi tutti i post dedicati alla ex compagna e le loro foto di coppia. Una modifica che arriva a pochi giorni dal momento in cui Geolier aveva annunciato di essere tornato single. Sparito anche l’ultimo post che Geolier aveva indirizzato alla ex compagna solo qualche settimana fa quando le voci a proposito della crisi e del presunto tradimento con Maria Esposito – La Rosa Ricci di Mare Fuori – già circolavano. In quell’occasione, il rapper aveva scritto alla compagna il seguente messaggio:

Questo periodo è stato troppo sia per me che per te. Ma alcune cose sono infinite anche se finiscono. Nessuno ti conosce realmente, nessuno mi conosce realmente. Il tuo posto non lo avrà mai nessuno nemmeno tra 10 anni, nemmeno tra 20 sarà possibile sia per me che per te. Tu mi hai dato un’educazione quando non l’avevo, mi hai dato amore quando non conoscevo la parola, mi hai dato un’auto quando stavo a piedi e questo non lo dimenticherò mai. La donna ti rende uomo e tu mi hai reso uomo e tutte le donne potrebbero solo annoiarmi e a dirla tutta non mi inspirerebbero tutte hit che ti ho dedicato, sono diventate hit perché erano dedicate a te. Solo tu. Solo noi. Tu Sei la donna, la mia. Tutto passa, tu no.

Valeria D’Agostino aveva già cancellato tutti i contenuti Instagram

Già da tempo, invece, Valeria aveva rimosso ogni contenuto dal suo profilo Instagram. L’influencer, appassionata di moda, era solita postare i suoi outfit, i suoi viaggi e numerose foto e video scatto insieme al compagno. Quei contenuti sono stati rimossi uno dopo l’altro. Al momento, il profilo Instagram di D’Agostino – pur contando ancora 340mila follower – risulta vuoto.

Geolier ha annunciato la separazione da Valeria D’Agostino

Geolier ha annunciato in un’intervista rilasciata a Esse Magazine di essere tornato single. “È stata la cosa più difficile da superare, perché io ero abituato a vivere in quel modo”, ha fatto sapere il rapper, “L'amore è sempre stato presente nella mia vita, c'è nel disco perché è quello che ho vissuto… la rottura. È stato più quello che altro. Ero abituato a vivere in quel modo da sempre. Si può amare una sola persona nella vita, ma non è che poi non ami più. Ami in modo diverso. Per il momento non cerco quel tipo di attenzioni, anzi mi danno quasi fastidio, ma credo che non potrei stare con una ragazza che non sia di Napoli. Le ragazze di Napoli mi piacciono perché sono passionali, amano nel mio stesso modo”.