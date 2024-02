Chi è Valeria, la fidanzata di Geolier è un’influencer: sui social si chiama VD’A Valeria è la fidanzata di Geolier (all’anagrafe Emanuele Palumbo). Stando alle poche informazioni che si hanno su di lei, sarebbe una influencer di moda, conosciuta sui social come VD’A, I due sarebbero una coppia da più di due anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Valeria è la fidanzata di Geolier (all'anagrafe Emanuele Palumbo). Stando alle poche informazioni che si hanno su di lei, sarebbe una influencer di moda, conosciuta sui social come VD'A, anche se il cognome non è noto. I due sarebbero una coppia da più di due anni e su Instagram condividono numerosi scatti e video insieme.

Chi è Valeria, influencer e fidanzata di Geolier

Valeria, conosciuta sui social come Vd'A, fidanzata di Geolier

Sono poche le informazioni che si hanno riguardo Valeria, la fidanzata di Geolier. Non si sa con certezza quanti anni abbia la ragazza né quale sia il suo cognome. Sui social è conosciuta come VD'A, lettere che con molta probabilità sono un riferimento al suo nome e al cognome. Su Instagram è seguita da quasi 300mila follower e condivide scatti di sé e con il fidanzato. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbe una influencer di moda.

La storia d'amore tra Geolier e Valeria

Geolier e la fidanzata Vd'a

Geolier e Valeria sono "uniti da tantissimo tempo", come ha raccontato il rapper in un'intervista rilasciata lo scorso aprile al Corriere della Sera. E, stando a qunato si legge, l'influencer seguirebbe ogni passo del fidanzato "da più di due anni". Il legame tra i due appare oggi forte e solido: "Lei ha insegnato molte cose a me e io altrettante a lei. Tra noi c'è un confronto costate, ma soprattutto un rapporto magnifico". Sui social, sono diversi gli scatti e i video che li ritraggono insieme nella quotidianità, dalle cena a ristorante alle vacanze, passando per i concerti di lui.