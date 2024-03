Geolier e Maria Esposito stanno insieme, il rapper risponde al gossip in napoletano: “Nu stat buon ca cap” Il gossip ha risucchiato Maria Esposito e Geolier: secondo Rtl 102.5 i due starebbero insieme, ma i protagonisti smentiscono. Il rapper parla in napoletano: “Nun stat buon ca cap”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il vortice del gossip ha risucchiato i due nomi più in vista nella città di Napoli al momento. Parliamo di Maria Esposito aka Rosa Ricci di Mare Fuori e il rapper Geolier, che di recente ha pubblicato il brano L'ultima poesia con Ultimo. Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia a Rtl 102.5, tra i due ci sarebbe del tenero. L'innesco del gossip sarebbe stato il video del brano I'p'me, tu p' te nel quale la bella Maria Esposito ha recitato. Rtl 102.5 ha lanciato sui social la notizia che è stato poi oscurata dopo la replica dei diretti interessati, arrivata in dialetto napoletano.

Geolier e Maria Esposito si frequentano: la replica di entrambi

Geolier e Maria Esposito stanno insieme? La risposta è arrivata dai diretti interessati direttamente sotto al post che è stato prontamente rimosso da Rtl 102.5: "Nun stat buon ca cap", ha scritto Geolier senza fare troppi giri di parole. Il cantante, reduce da un incontro con i studenti della Federico II, ha voluto tutelare la sua unione con Valeria, con cui sta da più di due anni e con cui saltò agli onori della cronaca per le ‘pistolettate' di Capodanno. La replica è arrivata anche da parte di Maria Esposito, che proprio sotto al commento di Geolier ha risposto senza badare troppo alla sintassi: "Confermo con te fra". Con i commenti dei diretti interessati arrivati sul post, il gossip è stato prontamente eliminato. Eppure, si sa, quando il sasso si lancia nello stagno è perché un po' d'acqua deve sempre fare il suo movimento. Ci saranno sviluppi futuri? Chi vivrà vedrà.

Lo scoop di Gabriele Parpiglia

Gabriele Parpiglia aveva raccontato: "Pare che sia esploso l'amore, anzi leviamo il pare, è scoccato l'amore tra Geolier e Maria Esposito. Non vogliamo parlare dell'odio sociale che ci circonda, manteniamo la leggerezza e la notizia è la seguente. I due, chiaramente, sono attentissimi e sono sicuro che non saranno felici di sentire questa notizia che stiamo dando in anteprima".

Mare Fuori 4 è terminato, la quinta stagione ci sarà

Intanto, Maria Esposito ha potuto celebrare la fine della quarta stagione di Mare Fuori. La quinta stagione ci sarà e arriverà in chiaro nel 2025. Per l'attrice, l'impegno con il franchise e il suo personaggio, quello di Rosa Ricci, prosegue a teatro nella produzione di Alessandro Siani.