Chiara Frattesi contro chi la insulta per la storia con Geolier: “Non sono un oggetto, avete perso la bontà” Dopo mesi di silenzio, Chiara Frattesi ha deciso di rispondere una volta per tutte a chi la insulta di continuo sui social, mettendo in dubbio la sua sincerità nei confronti di Geolier. Le parole dell’influencer a corredo di uno spezzone di conversazione tra lei e una sua hater: “Se dovessero farlo a voi, come reagireste?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Sono trascorsi mesi da quando Geolier ha ufficializzato la sua relazione con Chiara Frattesi. I commenti negativi verso la sua nuova fidanzata, però, continuano ad arrivare numerosi. È stato questo a spingere l'influencer a intervenire personalmente su Instagram e rispondere a un'utente che – come spiegato da lei – le rivolge continui insulti tramite i messaggi in Direct, accusandola di fingere nei confronti del rapper napoletano. Con una story, Chiara ha chiarito la sua posizione sulla vicenda: "Mi sembra assurdo che io debba sopportare ogni volta insulti o persone che giudicano senza dare peso alle parole. Avete perso la bontà? Vi ricordate cosa significa la gentilezza?". Solo poche settimane fa, la coppia era finita al centro dei rumors per la notizia, poi smentita, di una presunta gravidanza di lei.

Le parole di Chiara Frattesi contro gli haters

"Patetica, nessuno ti crede", aveva scritto un'utente su Instagram a Chiara Frattesi, mettendo in discussione la sua sincerità nei confronti di Geolier, con cui ha una storia da diversi mesi. Affermazioni dure, quelle della donna, che rischiano di causare un serio disagio a chi se le sente dire di continuo. Proprio per questo, Frattesi ha deciso di lanciare un messaggio chiaro e ha pubblicato la conversazione con l'utente stessa, senza neppure oscurare il suo nome. "Mi fa ridere che persone grandi come lei vadano a commentare ogni volta, insultando e giudicando. Ma lei una vita non ha? Pensi alle sue cose e alla sua famiglia invece di stare su Instagram a scrivere queste idiozie. Ma poi un po' di maturità non l'ha appresa nella sua vita? Trovo assurdo che io 20enne debba insegnare a lei le buone maniere", la risposta a tono di Frattesi.

Lo sfogo sui social: "Non sono un oggetto, voi come reagireste?"

A seguito della conversazione, Chiara Frattesi ha pubblicato una story in cui spiega cosa l'ha spinta a fare questo festo. "Essere una persona con un profilo aperto al pubblico non significa essere oggetti o alieni. Mi sembra assurdo che io debba sopportare ogni volta insulti o persone che giudicano senza dare peso alle parole, mi sembra assurdo che persone grandi come questa signora si sentano in diritto di insultare e rispondere ad ogni mia storia, scrivendo sempre cose cattive".

Ma avete perso la bontà? Vi ricordate cosa significa la gentilezza? Se dovessero fare questo tutti i giorni a persone vicino a voi o a voi, come reagireste? Fatelo per voi stessi, fatevi un piacere e smettetela di vivere su Instagram pensando di conoscere le persone, giudicando senza sapere in realtà quello che c'è dietro la persona a cui scrivere. Imparate l'educazione, perché qua sen'è persa fin troppa.