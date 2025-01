Chiara Ferragni risponde a un hater che cita il Pandoro Gate: “La neve ricorda lo zucchero a velo dei pandori”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Ferragni sta trascorrendo le vacanze invernali con la famiglia e gli amici più stretti. Come mostrano gli scatti condivisi su Instagram, l'influencer si trova a Saint Moritz, in Svizzera, e si sta cimentando nello sci. Non mancano però i commenti degli haters riguardo alla sua quotidianità, che non l'hanno lasciata indifferente e ai quali ha deciso di rispondere. In particolare, l'imprenditrice ha commentato le parole di un utente che ha menzionato il ‘Pandoro Gate' sotto un suo video. Ecco cosa ha scritto.

"La neve ricorda lo zucchero a velo del pandoro", la risposta di Ferragni all'hater

Sul suo profilo TikTok, Chiara Ferragni ha condiviso un video mentre si cimenta nello sci a Saint Mortiz, scherzando sul fatto che è tanto tempo che non indossa un paio di sci. Tanti i commenti comparsi sotto il video, tra cui quello di un hater che ha scritto: "La nevi mi ricorda molto lo zucchero a velo dei pandori". Il ferimento è al caso del ‘Pandoro Gate' in cui l'influencer è rimasta coinvolta lo scorso Natale. L'Antitrust aveva sanzionato l'imprenditrice e la casa dolciaria Balocco per la campagna promozionale del pandoro Pink Christimas: una parte delle vendite sarebbe dovuta andare in beneficenza per sostenere l'ospedale Regina Margherita di Torino. Questa volta, di fronte all'ennesimo commento sulla vicenda, Ferragni ha deciso di non rimanere indifferente e ha risposto con ironia, ricordando il colore dello zucchero a velo: "Era rosa".