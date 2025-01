video suggerito

Chiara Ferragni sulla polemica per la foto che non era sua: “Accusata di fingermi un’altra persona” Con un video condiviso su TikTok, Chiara Ferragni risponde alle critiche per aver pubblicato su Instagram una foto non sua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni risponde alla polemica innescata da una foto che aveva condiviso sul suo profilo. Qualche giorno fa l'influencer era stata criticata per aver inserito all'interno di un carosello un'immagine di una donna insieme a sua figlia. Lo scatto, che sembrava ritrarre l'imprenditrice digitale e la piccola Vittoria, apparteneva alla creator francese Iris de Richemont. È stata proprio lei che a Fanpage.it aveva rivelato di averla contattata per inserire il tag: "Non mi ha chiesto il permesso di prendere la foto". La replica di Ferragni non si è fatta attendere.

Chiara Ferragni: "Anno nuovo, stessa me"

La replica alla polemica che in questi giorni la vede protagonista arriva con un video pubblicato su TikTok. Il filmato ha come sottofondo la canzone di Tiziano Ferro Non me lo so spiegare ed è proprio il testo del brano che l'influencer utilizza per rispondere alle critiche degli utenti:

Quando hai già pubblicato 17mila post ma poi posti uno slideshow con foto ispirazionali di scritte sui muri, campeggi, pizze, cappelli a fragoline, case libri auto viaggi fogli di giornale e ti accusano di voler fingere di essere un'altra persona.

Il riferimento alla foto "incriminata" è chiaro, nello scatto infatti la bambina in braccio alla donna indossava proprio un cappellino a forma di fragola. A corredo del video, scrive: "Anno nuovo, stessa me".

L'autrice della foto pubblicata da Chiara: "Non mi ha chiesto il permesso"

"La gente continua a dirmi che ha finto di essere me, non so cosa pensare" aveva spiegato Iris de Richmont, autrice dell'immagine, a Fanpage.it. E ancora: "Non mi ha chiesto il permesso di prendere la foto, le ho inviato un messaggio chiedendole se potesse taggarmi, perché non lo aveva fatto". Era stata l'influencer francese a mandare un messaggio a Chiara Ferragni: "Mi ha risposto dicendo che aveva pubblicato la foto puramente perché era una fonte di ispirazione, bisogna assicurarsi di menzionare sempre il creator originario per evitare di mettersi nei guai".