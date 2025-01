video suggerito

Chiara Ferragni e la foto Instagram che non era sua, l’autrice: “Le ho chiesto di taggarmi, so di un anno difficile” In un carosello su Instagram, Chiara Ferragni ha incluso uno scatto che non appartiene a lei. Si tratta di una foto che ritrae Iris de Richemont, che è solita postare contenuti insieme a sua figlia, che di spalle potrebbe ricordare la piccola Vittoria. Contattata da Fanpage, la creator francese ha spiegato: “Le ho chiesto se potesse taggarmi perché non lo aveva fatto. So che ha avuto un anno difficile, spero sia un anno di ripresa per tutti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Visti i quasi 400mila like e gli oltre mille commenti, probabilmente molti di voi avranno visto l'ultimo carosello di Chiara Ferragni. Pubblicato sul suo profilo Instagram due giorni fa, nel post l'imprenditrice alterna alcuni scatti personali con una serie di frasi motivazionali. Tutto accompagnato dalla didascalia: "Che le guerre che hai combattuto in passato siano le vittorie che celebrerai in futuro". Un augurio al nuovo anno, con la speranza di accantonare i momenti difficili che ha vissuto nel 2024, dal Pandoro Gate alla separazione da Fedez. Peccato che, anche stavolta, non siano mancate le polemiche: nelle immagini che compongono il post, infatti, se ne nota una che ritrae una donna insieme a sua figlia. Gli utenti avevano pensato si trattasse di lei, ma in realtà lo scatto appartiene a Iris de Richemont, una creator francese che solo una settimana fa aveva pubblicato un video insieme a sua figlia, che di spalle poteva ricordare la piccola Vittoria.

L'autrice della foto incriminata: "Le ho chiesto di taggarmi"

L'immagine di Ferragni è solo uno screen di quel filmato. Contattata da Fanpage, de Richemont ha chiarito la situazione: "La gente continua a dirmi che abbia finto di essere me, non so cosa pensare. Non mi ha chiesto il permesso di prendere la foto, le ho inviato un messaggio chiedendole se potesse taggarmi, perché non lo aveva fatto".

Iris de Rochemont ha proseguito spiegando bene cosa è successo e come ha scoperto che la foto fosse finita in quel carosello Instagram: "Alcuni follower hanno iniziato a taggarmi nei suoi commenti, dicendo che quella non era lei, e mi hanno anche inviato la foto in Direct, nei messaggi personali. Quando sono andata sul suo profilo e ho visto che c'era una foto di mia figlia nel suo carosello di foto sono rimasta sorpresa". De Richemont ha precisato di non aver ricevuto nessun messaggio da Ferragni: "Non mi ha chiesto il permesso di prendere la foto, ma Internet è uno spazio libero e quindi le ho scritto un DM (messaggio privato, ndr) chiedendole se potesse taggarmi, perché non lo aveva fatto. Mi ha risposto dicendo che aveva pubblicato la foto perché era puramente fonte di ispirazione".

"Quando qualcuno ripubblica le mie foto o i miei video è emozionante e bello, è il gioco dei social media. Ma bisogna assicurarsi di menzionare sempre il creator originario per evitare di mettersi nei guai", ha scritto a Fanpage.it, "So che ha avuto un anno difficile, ma credo che il suo post parlasse di redenzione, quindi che il 2025 sia l'anno di ripresa per tutti".