Separazione consensuale tra Chiara Ferragni e Fedez: “Figli affidati a entrambi, spese scolastiche a carico di Fedez”

A cura di Daniela Seclì

Le ultime notizie sul divorzio di Chiara Ferragni e Fedez parlano dell'intenzione da parte dei due di raggiungere una separazione consensuale. Alcune fonti vicine a Fedez, infatti, avrebbero chiarito che i figli "Leone e Vittoria saranno affidati a entrambi i genitori". Dunque, il matrimonio potrebbe chiudersi in un modo più pacifico del previsto. Vediamo cosa è emerso nelle ultime ore.

Chiara Ferragni e Fedez verso la separazione consensuale: l'ultima indiscrezione sui Ferragnez

Se le precedenti indiscrezioni parlavano di uno scontro sul mantenimento, nuove notizie sui Ferragnez delineano un quadro più sereno. Secondo quanto riportano Ansa e il Corriere della Sera, Chiara Ferragni e Fedez potrebbero mettere fine al loro matrimonio con una separazione consensuale: "L'imprenditrice non ha più alcuna intenzione di ‘mercanteggiare' con il rapper". Fonti vicine a Fedez avrebbero fatto un'importante precisazione sulla gestione dei figli:

Leone e Vittoria saranno affidati ad entrambi i genitori con frequentazione pressoché paritetica con ciascuno di loro e, di conseguenza, le spese ordinarie quotidiane saranno affrontate da Ferragni e da Fedez nei giorni in cui i bimbi saranno con l'uno o con l'altro mentre le rilevanti spese scolastiche, nonché quelle sanitarie e sportive saranno a carico esclusivo e totale di Fedez su esplicita sua volontà.

Il divorzio dei Ferragnez

Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Chiara Ferragni e Fedez potrebbero ottenere la separazione legale in poche settimane e sei mesi più tardi il divorzio. Chiara Ferragni si è affidata a Daniela Missaglia mentre Federico Lucia è seguito dagli avvocati matrimonialisti Andrea Pietrolucci, Pompilia Rossi e Alessandro Simeone. Avvocati che sono al lavoro per preparare l'atto da depositare in Tribunale.