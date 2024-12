Chiara Ferragni e il piccolo incidente sulla neve: “Per finire in bellezza il 2024”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Piccola disavventura per Chiara Ferragni, che non esita a raccontare quanto accaduto nelle ultime ore, mentre si trovava in vacanza in montagna. L'imprenditrice digitale, infatti, si è rotta il dito del piede, proprio nell'ultimo giorno dell'anno, incidente che le impedirà di portare a termine una serie di attività già programmate.

La disavventura di Chiara Ferragni sulla neve

È con una story pubblicata su Instagram e TikTok che Chiara Ferragni, senza tralasciare un po' di ironia, racconta: "Chi è che si è rotto il mignolino del piede destro quando deve ancora sciare e fare mille attività nei prossimi giorni? Io". Il racconto continua, con l'influencer che spiega le modalità con cui si è verificato il piccolo incidente, rivelando che, contrariamente a quanto si potrebbe credere, è avvenuto in maniera del tutto casuale:

Uno pensa che me lo sia rotto facendo scii, correndo, attività strana… no. Contro un ca**o di spigolo, nel modo più sfigato possibile. Ma d'altronde, cosa ci aspettavamo da quest'anno?

Le festività trascorse con la famiglia

L'imprenditrice digitale accoglierà il 2025 ormai alle porte, affrontando questa piccola disavventura che, però, non le impedirà di festeggiare al meglio l'arrivo del nuovo anno, buttandosi alle spalle un 2024 che è stato per lei particolarmente impegnativo, come ha poi raccontato qualche giorno fa pubblicando un video con il quale ha riassunto le sue emozioni più forti di questi dodici mesi che, senza ombra di dubbio, l'hanno messa a dura prova. Ferragni si trova in montagna con i suoi figli, Leone e Vittoria, accompagnata dalla sua immancabile famiglia che, soprattutto in questi ultimi mesi, le è stata accanto, supportandola in ogni sua scelta. Di qualche giorno fa, in occasione del suo 32esimo compleanno, la dedica alla sorella Valentina: "La mia sorellina, che è stata una delle mie rocce quest'anno e che mi ha insegnato così tanto sull'amore per se stessi e sul cambiamento".