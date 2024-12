video suggerito

Chiara Ferragni e la dedica per sua sorella Valentina: "Quest'anno sei stata la mia roccia" Chiara Ferragni ha dedicato un post alla sorella minore Valentina Ferragni, che il 29 dicembre ha festeggiato il suo 32esimo compleanno.

Che il rapporto tra Chiara Ferragni e Valentina sia molto forte non è mai stato un mistero. L'imprenditrice digitale ha dedicato un post su Instagram alla sorella minore che il 29 dicembre ha compiuto 32 anni. Il carosello di fotografie è accompagnato da una didascalia in cui esprime tutto il suo affetto e l'amore per lei.

Chiara Ferragni e gli auguri alla sorella Valentina: "Ti voglio bene Uali"

Dagli scatti insieme quando Chiara Ferragni abitava ancora in America, fino ad una foto nel giorno del suo matrimonio, passando per un'immagine con Leone appena nato: sono tanti i ricordi che l'imprenditrice digitale ha condiviso sul suo profilo Instagram. Nella didascalia del post si legge: "I migliori auguri alla mia sorellina, che è stata una delle mie rocce quest'anno e che mi ha insegnato così tanto sull'amore per se stessi e sul cambiamento. Ti voglio bene per sempre Uali". Il riferimento è alle difficoltà che ha dovuto affrontare l'influencer dopo il Pandoro Gate (di recente è giunta ad un accordo con il Codacons) e la separazione da Fedez. Tra i commenti quello di Valentina Ferragni, che ha scritto: "Ti voglio bene! Per sempre assieme".

Chiara Ferragni: "Il 2024 un anno da ricordare al 100%"

"Non ti odio 2024, ma sei stato un anno difficile. Pieno di sfide, cambiamenti e insegnamenti", dice la voce in sottofondo al video recap dell'anno che Chiara Ferragni ha condiviso sul suo profilo social. "Mi hai mostrato che la vita può cambiare in un batter d'occhio e mi hai insegnato a fidarmi di più di me stesso. Ma soprattutto mi hai fatto capire che la mia salute sia fisica, emotiva, che mentale è ciò che conta davvero", continua ancora l'audio, mentre scorrono immagini e video dei momenti più significativi dell'ultimo anno. Nella didascalia, scrive:: "Ciao 2024. Grazie per tutte le cose che mi hai insegnato e per avermi reso chi sono oggi". Nel rispondere a un utente che le chiede: "Un anno da ricordare o dimenticare?", rivela: "Da ricordare al 100%".