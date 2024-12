video suggerito

Chiara Ferragni saluta il 2024: “Un anno da ricordare. Grazie per avermi reso la persona che sono oggi” Chiara Ferragni ha salutato il 2024 con un video pubblicato su Instagram, in cui ha mostrato momenti spensierati e difficili attraversati quest’anno. “Un anno da ricordare al 100%. Grazie per avermi reso la persona che sono oggi”, ha scritto l’influencer ad accompagnare le immagini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Il 2024 è ormai alla fine ed è tempo di bilanci. Con un breve video pubblicato su Instagram, Chiara Ferragni ha voluto riassumere l'anno che sta per concludersi, ricco di cambiamenti lavorativi e privati, nuove consapevolezze e possibilità. Dal ‘Pandoro Gate' che l'ha travolta nei primi mesi di quest'anno alla felicità ritrovata al fianco di Giovanni Tronchetti Provera, passando per la separazione dal marito Fedez, padre dei figli Leone e Vittoria. "Ciao 2024, grazie per avermi reso chi sono oggi", ha scritto l'influencer ad accompagnare alcune immagini significative di questi 365 giorni.

Il 2024 di Chiara Ferragni: "Un anno da ricordare al 100%"

"Non ti odio 2024, ma sei stato un anno difficile. Pieno di sfide, cambiamenti e insegnamenti", recita la voce che Chiara Ferragni ha scelto di usare come sottofondo al suo video, in cui sono racchiusi i momenti più significativi dell'anno. "Mi hai mostrato che la vita può cambiare in un batter d'occhio e mi hai insegnato a fidarmi di più di me stesso. Ma soprattutto mi hai fatto capire che la mia salute sia fisica, emotiva, che mentale è ciò che conta davvero", continua la voce in sottofondo, mentre diverse immagini continuano a scorrere. Si vede l'influencer mentre si diverte in vacanza, davanti al mare con un bicchiere di vino o insieme agli amici tra risate e spensieratezza, ma anche ricordi di momenti difficili, in cui le lacrime e la tristezza hanno preso il sopravvento. In ogni caso, Ferragni è grata al 2024 per averla resa la persona che è oggi: "Ciao 2024. Grazie per tutte le cose che ho imparato e per avermi reso chi sono oggi". Tra i commenti, poi, l'influencer ha risposto a un utente che le ha chiesto: "Un anno da ricordare o dimenticare?", spiegando: "Da ricordare al 100%".