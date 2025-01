video suggerito

Chiara Ferragni svela se è incinta di Giovanni Tronchetti Provera: “So che arrivano voci” La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera procede a gonfie vele. I due hanno smesso di nascondersi e, da alcuni giorni, si sono fatte sempre più consistenti le voci su una sua presunta gravidanza. Secondo quanto riportato da Dagospia, l’influencer ha deciso di intervenire personalmente e chiarire le cose una volta per tutte. Ecco cosa ha detto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

353 CONDIVISIONI condividi chiudi

La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera procede a gonfie vele. I due stanno insieme dalla scorsa estate e ormai non si nascondono più, vivendo la loro storia alla luce del sole. Qualche giorno fa, hanno deciso di recarsi insieme al concerto di Max Pezzali al Forum di Assago e le foto insieme al cantante sono diventate virali sui social. Ma, come spesso accade nella vita dell'imprenditrice, anche attorno alla nuova relazione si sono sviluppati una serie di rumors. Primo su tutti, quello su un presunto rapporto non idilliaco tra lei e la famiglia del nuovo compagno, che non vedrebbe di buon occhio la sua alta esposizione mediatica. Inoltre, nelle ultime settimane si erano moltiplicate le voci su una sua presunta gravidanza. L'influencer ha deciso di intervenire direttamente e chiarire la situazione.

Chiara Ferragni risponde ai rumors sulla gravidanza

Secondo quanto rivelato da Dagospia, Chiara Ferragni avrebbe inviato personalmente un messaggio alla redazione, precisando: "Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao, Chiara Ferragni". Una gravidanza, quindi, non sarebbe ancora in programma per la neo coppia.

Le voci sul malcontento della famiglia di Tronchetti Provera

La relazione tra il manager Pirelli e l’imprenditrice digitaleè sbocciata lo scorso agosto ad Ibiza. Entrambi reduci da separazioni importanti e genitori di cinque figli in totale – tre lui, due lei – i due sembrano aver trovato una sintonia capace di superare le difficoltà delle unioni precedenti. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, però, non tutto sarebbe filato liscio fin dall’inizio. La famiglia Tronchetti Provera, infatti, non avrebbe gradito l’esposizione mediatica che circonda Ferragni, da sempre regina dei social e protagonista della scena pubblica. Una presenza che, se i rumors fossero veri, striderebbe con la discrezione tradizionalmente associata alla potente dinastia imprenditoriale. Su queste indiscrezioni, però, non è mai arrivata una conferma ufficiale dai diretti interessati.