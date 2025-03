Chiara Ferragni scambiata per un’altra, cosa è successo in aeroporto: “Non so se prenderlo come un complimento”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Ferragni si trova a Bucarest per alcuni impegni di lavoro, insieme alla sorella Valentina e all'amica Veronica Ferraro. L'influencer ha passato in Romania il weekend e, mentre si trovava in aeroporto, è stata protagonista di un simpatico episodio che ha voluto raccontare ai milioni di followers che la seguono su TikTok. "Avrei voluto girarmi e dire che ero io", ha spiegato riferendosi ad alcune ragazze della sicurezza che non l'hanno riconosciuta, pensando non fosse la ‘vera lei'.

Il racconto di Chiara Ferragni in partenza per Bucarest

Mentre si trovava in aeroporto, in partenza per Bucarest, Chiara Ferragni è stata protagonista di un simpatico episodio che ha voluto raccontare in un video su TikTok. Al momento dei controlli, ha spiegato l'influencer, alcune ragazze della sicurezza si sono chieste se fosse davvero lei: "Non capivano se fossi davvero io o no e continuavano a dire ‘È identica alla Ferragni, ci somiglia troppo‘". Passato il metal detector, Ferragni avrebbe voluto girarsi per confermare di essere lei, poi un uomo le si è avvicinato: "Volevo salutarle e dire che ero io. Passo il controllo, un signore davanti a me mi dice ‘Assomigli alla Ferragni ma tu sei molto più bella di viso'". L'influencer ha concluso sorridendo: "Non so se prenderlo come un complimento o no, visto che sono io".