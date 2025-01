Chiara Frattesi non è incinta di Geolier: “Non è vero, lo avremmo saputo tutti”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Sono diverse ore che in rete circola la notizia della presunta gravidanza di Chiara Frattesi, fidanzata di Geolier. A parlarne per primo è stato Fabrizio Corona, che in un post pubblicato su Dillinger News aveva annunciato che la sorella di Davide Frattesi, nonché compagna del rapper, fosse in attesa da due mesi. Fonti di Fanpage confermano che non è così. I due hanno una relazione da mesi e la storia procede a gonfie vele, ma non stanno per diventare genitori: "Non è vero, se fosse stato così lo avremmo saputo tutti".

Chiara Frattesi e Geolier non aspettano un bambino

Solo qualche ora fa, Fabrizio Corona aveva dato la notizia della gravidanza di Chiara Frattesi: "Dilaga la moda di accalappiare rapper e non solo nell’ipotesi di sistemarsi, opzione d’altronde vecchia come il mondo, in una società patriarcale come la nostra", ha scritto a corredo del post pubblicato su Instagram. Fanpage, in realtà, apprende che si tratta "solo dell'ennesima bufala". Un presumibile "tentativo di fare hype, sfruttando l'immagine di Geolier, che è il cantante del momento. Se fosse stato vero, lo avremmo già saputo tutti", le parole della fonte. Anche se la relazione tra il rapper e la sua fidanzata procede a gonfie vele, infatti, un bambino non è ancora in programma.

Geolier rompe il silenzio e ci ride su

A confermare quanto anticipato, una story pubblicata qualche minuto fa dallo stesso rapper sul suo profilo Instagram. Sfondo nero e emoji che ridono: il messaggio è tanto breve quanto conciso e conferma l'assenza di una gravidanza.