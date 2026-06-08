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Chiara Frattesi al primo concerto di Geolier indossa il top personalizzato col nome del fidanzato

Chiara Frattesi è partita alla volta di Termoli per sostenere il fidanzato Geolier durante il suo primo concerto negli stadi dell’anno. In quanti hanno notato l’omaggio nascosto nel suo look?
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A cura di Valeria Paglionico
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Geolier ha ufficialmente dato il via al nuovo tour negli stadi e nelle prossime settimane sarà impegnato tra il San Siro di Milano e l’Olimpico di Roma, per poi concludere con il gran finale al Maradona di Napoli. Il 6 giugno si è tenuta la data 1 all’Arena del Mare di Termoli e, tra brani iconici e voli sulla folla, il rapper ha dato l’ennesima prova di essere l’artista più amato e innovativo del momento. Chi c’era tra il pubblico a sostenerlo? La fidanzata Chiara Frattesi, che non ha potuto fa a meno di sfoggiare un look a tema.

Chiara Frattesi con il top "Ema"

Chiara Frattesi non poteva mancare al primo dei concerti dell’estate 2026 di Geolier e sui social ha documentato tutta la sua esperienza dall’arrivo a Termoli fino al “tifo” nel parterre. Al motto di “Orgogliosa” (con tanto di emoticon a forma di cuore), la fidanzata del rapper ha condiviso non solo alcune scene del concerto ma anche dei video selfie in cui si è immortalata mentre canta e balla con gli amici. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha indossato un top strapless aderente e total white, decorato con la scritta “Ema” multicolor e a effetto teddy. Naturalmente si tratta di un omaggio al cantante, il cui vero nome è proprio Emanuele.

Il top dedicato a Geolier
Il top dedicato a Geolier

Il look da concerto di Chiara Frattesi

Per completare il look da concerto Chiara Frattesi ha scelto una salopette in denim, rilanciando uno dei must che hanno spopolato durante le estati degli anni passati. Ha portato la pettorina scena, ispirandosi agli anni ’90 e lasciando in vista l’omaggio al fidanzato. Collana a catena al collo, manicure total white con unghie a mandorla, chignon tiratissimo e orologio prezioso al polso: Chiara è riuscita a distinguersi col suo stile glamour tutto da imitare. Geolier non ha esitato a commentare l’album dicendo “Cor mi”, ovvero “Cuore mio”, rivelando pubblicamente l’immenso amore che prova per lei.

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