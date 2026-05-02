Emma Marrone al Concerto del Primo Maggio: il riscaldamento pre-palco tra esercizi e prove di sobrietà

Emma Marrone è stata tra le grandi protagoniste del Concerto del Primo Maggio a Roma, ma come ha fatto ad apparire così grintosa sul palco? Lo ha rivelato sui social, dove ha mostrato l’originale allenamento pre-esibizione.

Tra i grandi ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma c'era anche Emma Marrone che, aggiuntasi alla line-up all'ultimo minuto, è riuscita a travolgere tutti con la sua energia e con il suo talento. L'esibizione è cominciata con Vacci Piano in coppia con Rkomi (che è entrato leggermente in ritardo), poi è continuata sulle note di Cercavo Amore e dei suoi più grandi successi, accompagnata dal pubblico che conosceva praticamente ogni parola. Come ha fatto a essere tanto grintosa? Lo ha rivelato sui social, dove ha condiviso l’originale routine pre-palco.

L'allenamento pre-palco di Emma Marrone

Se sul palco è apparsa serissima è concentrata, nel backstage Emma Marrone ha lasciato esplodere tutta la sua innata ironia. In un esilarante video realizzato a poche ore dal live, ha documentato l’originale allenamento pre-palco fatto di esercizi ginnici (in tacchi a spillo), pose plastiche per mostrare i bicipiti e prove di sobrietà in coppia con Rkomi. Si è inoltre esibita in una versione tutta sua di Vacci Piano, visto che il compagno di avventura ritardava a raggiungerla sul palco. Non sono mancati, infine, i momenti di riflessione (affrontati sempre con grande simpatia). Insomma, Emma è letteralmente “una di noi”, che sa quando è il momento di non prendersi sul serio e quando quello in cui bisogna fare tutto con serietà.

L’allenamento pre–palco di Emma Marrone

Il look di Emma Marrone al concerto del Primo Maggio

Cosa ha indossato Emma Marrone per il Concertone romano? Seguita dallo stylist Lorenzo Posocco, è rimasta fedele allo stile dark su cui punta da tempo ma lo ha interpretato in modo glamour e sensuale. Ha scelto un mini dress firmato Sportmax, un modello con la gonna corta e aderente con spacchi laterali e strascico posteriore e con bustier morbido e a maniche lunghe che lasciava la schiena completamente scoperta.

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Emma Marrone in Sportmax

Per completare il tutto ha scelto un paio di stivaletti di pelle col tacco medio e delle calze a rete nere. Capelli sciolti e ondulati a effetto bagnato, make-up con smokey eyes e voce graffiante: la cantante è tornata ed è pronta per scalare le classifiche con la sua grinta.