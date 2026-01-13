L’ironia di Emma e il passamontagna con le corna: “Ci provo a essere una persona seria”

È di Emma Marrone il passamontagna più originale della stagione. L’accessorio è il trend del momento: lei ha scelto ironicamente un modello con le corna!

Emma Marrone ci prova a essere una persona seria, ma l'ironia alla fine prende sempre il sopravvento! E l'ultima carrellata di foto sui social ne è la prova: negli scatti indossa un passamontagna con le corna. Un riferimento al suo passato?

La cantante si sta preparando per il tour estivo: sono già in vendita i biglietti per questa estate, che la porteranno in concerto tra luglio e settembre in tante città italiane. Nel frattempo si sta godendo il successo di un suo vecchio brano, tornato in trend grazie a TikTok a distanza di ben 12 anni dalla sua uscita! Presto i fan potranno godersi l'intervista che ha rilasciato a Victoria Cabello nel suo podcast "Fuori di Cabello". Nel trailer di lancio, si vede la conduttrice fare una domanda piccante: "Quanto sei brava a letto da uno a Stefano De Martino che è dieci?". La cantante non ha potuto che rispondere:"Ma io che ne so". E a proposito proprio del suo ex fidanzato, Emma ha rifiutato il suo invito ad Affari Tuoi Speciale Lotteria. I due sono in ottimi rapporti di amicizia: si frequentano e hanno lavorato insieme, non ci sono screzi tra di loro, il passato se lo sono lasciato alle spalle.

Quando stavano insieme erano molto giovani, avevano condiviso l'esperienza ad Amici, le loro carriere erano appena all'inizio: fece molto scalpore l'inizio della relazione dell'allora ballerino Stefano De Martino con la ben più famosa Belén Rodriguez. Il tradimento ai danni di Emma Marrone fu oggetto di gossip per molto tempo. Una volta metabolizzato e superato il tutto, lei stessa è riuscita a ironizzarci sopra a dimostrazione di quanto non ci siano rancori e risentimenti.

Impossibile non pensare a quell'episodio vedendo le nuove foto della cantante. "Giuro che io ci provo ad essere una persona seria" ha scritto, allegando delle foto in cui, facendo delle smorfie, ha sulla testa un passamontagna nero con delle corna. Come dimenticare quando, ospite ad Amici nel 2018, stuzzicata da Luciana Littizzetto disse: "Io però me ne intendo di corna, le so portare bene"!

Il passamontagna di Emma si candida a essere il più originale della stagione. L'accessorio è già un trend di questo inverno: sono tutti pazzi per il balaclava, del tutto sdoganato anche in città. Sono lontani i tempi in cui era indossabile solo in montagna (o dai rapinatori!). Lo ha scelto Chanel Totti e ne è fan Cecilia Rodriguez. Ma difficilmente qualcuna sfoggerà un modello più ironico di quello di Emma!