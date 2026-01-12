Cecilia Rodriguez affronta il freddo col passamontagna: il balaclava è il trend del momento

Cecilia Rodriguez

Siamo abituati a pensare al passamontagna come accessorio immancabile da abbinare alle tute da sci, per proteggersi dal freddo delle cime innevate, tra una sciata e l'altra in pista: in fondo lo dice il nome stesso, che si usa in montagna. E invece no, perché è stato del tutto sdoganato anche in città, diventando anzi l'accessorio più trendy per proteggersi dal freddo. Lo ha indossato di recente Chanel Totti e ora si è aggiunta anche Cecilia Rodriguez, sempre attenta nel seguire le tendenze da vera fashion addicted. Il suo è un modello colorato il calda lana, con visiera, che avvolge bene la testa e lascia solo viso e occhi scoperti.

In realtà, il vero nome di questo copricapo è un altro, non passamontagna: è nato col nome balaclava in riferimento alla Battaglia di Balaklava, durante la Guerra di Crimea nel 1854. Quella fu la prima occasione in cui i soldati britannici usarono questi cappelli di lana, un modo per proteggersi dal gelo, dal vento, dalle temperature proibitive, consentendo comunque la vista. Il balaclava, infatti, pur mantenendo la testa, il collo, le orecchie al caldo, lascia gli occhi scoperti. Ha conquistato proprio tutti col passare del tempo: da alcuni anni è una vera e propria mania.

Il fascino del balaclava forse sta proprio nel suo catalizzare l'attenzione sullo sguardo, dato che tutto ciò che viene lasciato scoperto sono gli occhi. Ma si punta anche sul concetto di anonimato, perché è un accessorio che in qualche modo svela e nasconde. Per questo è ancora oggi il must have dei look di Kanye West, che ama farsi vedere in pubblico a viso coperto proprio per giocare sul contrasto tra il suo essere un personaggio noto sempre riconoscibile e il concetto di impersonalità. È solo apparentemente un paradosso, perché nel caso delle celebrità finisce col rendere ancora più celebri., non è affatto un modo per nascondersi davvero, ma anzi per enfatizzare, agendo per sottrazione. Stesso discorso anche per Kim Kardashian, che ha osato col viso coperto anche sul red carpet, addirittura in modo integrale.

Nella quotidianità, lontano dai tappeti rossi e dai flash dei fotografi, il balaclava è un accessorio molto facile da inserire nei look più casual, anche perché si è andati ben oltre il modello basic "da rapinatore". Giocando con i colori e con differenti materiali si può realizzare un outfit sportivo trendy e moderno, sia in base alla propria personalità che all'effetto che si vuole ottenere. L'effetto furry della pelliccia è perfetto di sera, in contesti informali si può optare per il pile, la lana è un'alternativa per stare caldi e dare un tocco particolarmente cozy al look, comunicando calore, comfort. Chi sarà la prossima celebrity a scegliere il passamontagna in città?