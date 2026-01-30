Pillbox e baschi in lana, sono questi i 7 cappelli di tendenza da indossare in inverno

Da sinistra cappelli Sézane, Fendi e Loro Piana

Nonostante un'intera generazione (la Gen Z) abbia definitivamente detto addio ai cappelli, scegliendo le sciarpe da indossare in testa per non rovinare la piega, c'è ancora per molti la necessità di difendersi dal freddo in inverno. I cappelli, dunque, non sono del tutto scomparsi ma le proposte di tendenza per il 2026 hanno linee particolari e diverse dal solito. Da una parte il trend "no hat" ha portato alla creazione di maxi sciarpe, utili per coprire anche la testa oltre che il collo, o di varianti che appaiono come un'evoluzione del balaclava e somigliano a cappucci in lana ma, a differenza dei passamontagna, lasciano il viso scoperto. Dall'altra parte, invece, c'è un ritorno ai cappelli over che cadono morbidi sulla testa e che ricordano i beanie di moda negli anni' 90, mentre si fanno strada eleganti modelli rigidi, simili ai pillbox hat, d'ispirazione retrò, certamente poco pratici ma molto chic.

Il maxi beanie

Quest'anno i beanie, i cappelli morbidi in lana a coste, si indossano nel look in versione oversize e con maxi risvolto. Copricapo simili li abbiamo visti sulla passerella di Fendi che utilizza l'accessorio casual rendendolo glamour ed estremamente femminile con colori pastello e velette, giocando anche con le forme che appaiono giganti in contrasto con la silhouette degli abiti.

Maxi beanie Fendi

Beanie Pence1979

Il cappello a cappuccio

Gli hoodie look sono i più trendy di questa stagione, spopola infatti tutta una serie di outfit con capi dai quali spuntano diversi tipi di cappuccio. Non stiamo parlando solo di felpe e abiti sportivi, anche gli abiti da sera, i cappotti e i blazer sulle passerelle invernali seguono il mood hoodie. Da qui nasce uno dei copricapo più originali di stagione, ovvero quello morbido che copre testa e collo come fosse un cappuccio. Queste varianti sono un'evoluzione del balaclava, il passamontagna tanto di moda lo scorso anno che ora viene reinterpretato in una nuova versione più pratica e che lascia il volto scoperto.

Il cappello a cappuccio Sèzane

Calotta in lana Alberta Ferretti

Calotta in maglia Sun68

Cappuccio H&M

Pillbox hat e modelli rigidi

Ultimamente si sente tanto parlare di pillbox hat, ma cosa sono esattamente? Si tratta di cappelli rigidi o semirigidi, dalla forma bombata e tondeggiante. Solitamente realizzati in panno di lana, questi cappelli d'ispirazione militare, sempre presenti nei look delle dive della vecchia Hollywood, sono diventati iconici negli anni '60 soprattutto grazie a icone di stile come Jackie Kennedy. Questi modelli sono senza dubbio poco pratici e spesso hanno una funzione puramente ornamentale nel look, dato che svettano in testa senza coprire le orecchie. Nonostante ciò, ultimamente sono tornati in auge grazie a una serie di designer e marchi di moda che hanno riproposto diverse varianti di pillbox in collezione, tra i tanti c'è Sportmax con i look in cui appaiono cappelli rigidi in grigio canna di fucile abbinati a cappotti e completi dello stesso colore.

Cappelli in panno grigio Sportmax

Pillbox hat Loro Piana

Cappello rigido Antik Batik

Il cappello con le orecchie

Sono spiritosi, originali e decisamente fuori dagli schemi, donano al look un accento di stile inconsueto e sopra le righe. I cappelli con lembi di tessuto laterali che coprono le orecchie ricordano quelli utilizzati dai personaggi dei fumetti e spuntano sulle passerelle invernali nelle collezioni di grandi brand come Louis Vuitton, che propone cappelli con visiera in tessuto tecnico impermeabile e interno furry, e Acne Studios, dove appaiono cappelli in stile teddy bear con orecchie lunghissime che si trasformano in sciarpe da legare al collo.

Cappello con interno furry Louis Vuitton

Cappello teddy bear Acne Studios

La sciarpa sulla testa

La sciarpa non è un cappello ma le ultime tendenze la rendono protagonista nei look invernali in cui viene utilizzata per coprire il capo e difendersi dal freddo. La sciarpa indossata sulla testa sembra essere diventata una vera e propria mania che spopola nella Gen Z. Con un solo accessorio, la maxi sciarpa appunto, si possono coprire sia la testa che il collo, inoltre questo escamotage permette di non schiacciare i capelli e rovinare la piega. Saranno forse questi i motivi del nuovo trend invernale?

Sciarpa indossata come copricapo Stella McCartney

Il basco di lana

Nella nostra guida ai cappelli più trendy per l'inverno 2026 non può mancare un classico intramontabile, un modello evergreen, sempre chic, originale ed elegante: il basco. Questo tipo di cappello è capace di donare a ogni look un accento particolare eppure semplice e sofisticato, aggiungendo carattere all'outfit. Quest'anno tra i modelli di tendenza appaiono baschi in lana dalla trama grossa e dalla texture melange sui toni del marrone e dell'arancio, come quelli proposti nella collezione invernale di Loro Piana.

Basco in lana Loro Piana

Il maxi bucket

Diciamo addio al classico bucket hat, ovvero il cappello da pescatore dalla silhouette slim che quasi aderisce al capo, il 2026 è l'anno degli eccessi e del ritorno all'estetica massimalista. Tra i cappelli must ci sono, dunque, copricapo extra large con maxi risvolti, come quelli visti sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Louis Vuitton, che si indossano su foulard da legare al collo. Le linee oversize fanno sì che questi cappelli siano protagonisti del look, dunque con un solo accessorio è possibile rendere unico e trendy l'outfit invernale.