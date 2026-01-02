Chanel Totti affronta l’inverno col passamontagna: il balaclava ora fa tendenza

Tutti lo conosciamo come indumento tipico delle tenute da sci, dei look da montagna, per affrontare le temperature più rigide e la neve. In realtà, il passamontagna si chiama anche balaclava per un motivo: perché è nato come accessorio per la guerra. Fu usato la prima volta nella Battaglia di Balaklava, durante la Guerra di Crimea nel 1854: i soldati britannici usarono questi speciali cappelli di lana per proteggersi dal gelo estremo e dal freddo, per tenere al riparo testa e collo lasciando solo gli occhi scoperti. Il nome dunque deriva dalla località dove si svolse il conflitto. Oggi il passamontagna è stato sdoganato anche in città, diventando di tendenza. Lo ha nel guardaroba invernale anche Chanel Totti.

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha trascorso il Capodanno in una capitale europee. Nessuna meta esotica e neppure una location da settimana bianca, per lei, che è invece volata ad Amsterdam. L'inizio dell'anno nuovo per lei è all'insegna di questo indumento chiacchieratissimo che o si ama o si odia. La moda, per esempio, ha imparato ad amarlo sempre più, facendogli posto anche sulle passerelle, diventando il dettaglio capace di fare la differenza, usato sì per ripararsi dal freddo, ma anche per enfatizzare il viso, mettendolo in primissimo piano.

La scalata al successo del balaclava è iniziata nel 2022, complici anche le collezioni fashion di Miu Miu a Tod's, per esempio. Sicuramente una grande spinta l'ha data Demna Gvasalia quando era Direttore creativo di Balenciaga, ma anche celebrity come Kim Kardashian e Kanye West. Il rapper in particolare è un fan dell'anonimato: è solito farsi fotografare a volto coperto, con maschere o appunto col passamontagna ben calato sul viso.

Il successo è proseguito fino a oggi, grazie un'ascesa dello streetwear, dell'estetica rap e della urban culture. Dà un tocco misterioso e ribelle al look, dando risalto al viso che diventa assoluto protagonista; ma ovviamente, è anche un accessorio funzionale e pratico, perché perfetto per non soffrire troppo il vento e non patire le sferzate di vento gelido.

Il passamontagna, quindi, è trendy anche in città. Chanel Totti lo ha eletto a must have di stagione, un alleato per outfit di tendenza e comodi. L'ideale, infatti, è inserirlo in look casual. Ma si può giocare anche col colori e materiali: nuance accese al posto del classico bianco/nero, eco pelliccia o effetto furry al posto della lana o del pile tradizionali, con o senza coulisse. Dipende anche dalla personalità. Quello di Chanel Totti, per esempio, è un modello intramontabile ed essenziale, minimal: di lana nera, con laccetti sotto al mento. In quanti pronti a copiarla, per essere caldi e trendy questo inverno in città?