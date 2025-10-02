Emma Marrone “solo per adulti”: il significato della T-shirt simbolica

Emma sta per tornare con un nuovo singolo. Manca poco e ha stuzzicato la curiosità dei fan con un look all’insegna del rosso fuoco con T-shirt significativa.

I fan di Emma Marrone sono in attesa dell'uscita del nuovo singolo, Brutta storia. Proprio in concomitanza con un momento doloroso dal punto di vista personale, la perdita del nonno, la cantante ha potuto però dare ai suoi sostenitori questa bella notizia dopo una lunga pausa seguita al tour nei palazzetti dell'autunno 2024. E chissà cosa altro bolle in pentola, visto che ormai sono passati due anni dalla pubblicazione dell'ultimo album. Intanto è confermata la sua presenza all'Arena di Verona per il grande concerto di Francesca Michielin, che ha scelto di condividere il palco con tutti i suoi amici della musica. "Andate a letto presto che domani facciamo le ore piccole" ha scritto su Instagram in vista della fatidica data: il 3 ottobre il nuovo brano sarà fuori. Lo ha annunciato con un look potente all'insegna del rosso fuoco.

Emma Marrone in versione "adults only"

C'è Lorenzo Posocco dietro il nuovo look di Emma Marrone, un look importante perché è quello scelto per annunciare l'arrivo del suo nuovo brano. Lo stylist segue da tempo la cantante: riesce a interpretare la sua personalità, la sua anima rock, forte, di donna potente che sa sfidare gli sguardi giudicanti, molto consapevole di sé e del proprio corpo. Nel tempo, infatti, la cantante ha sviluppato uno stile sempre più fashion, ma senza mai aderire in modo sterile alle mode passeggere, ma piuttosto facendole proprie, reinterpretandole, facendole vivere in modo autentico su di sé.

Ama le Fashion Week, le piace giocare con la moda, si diverte a cambiare stile, ma guai a chiamarla fashion icon, perché non ha alcun timore di vestirsi male e di farlo anche consapevolmente! La moda è uno strumento per esprimere le sue tante sfaccettature: quella piùà sexy, quella più femminile, la parte di sé più sfacciata, quella determinata e così via. Nella foto che ha mandato in tilt i fan indossa un look firmato da Willy Chavarria. La giacca Stockton è una reinterpretazione moderna del classico abbigliamento da lavoro, con vestibilità oversize e design strutturato. Costa 1427 euro.

Al maxi giubbotto rosso ha abbinato dei pants neri, con collant scuri e un paio di décolleté col tacco bianche, indossate coi calzini in bella vista. Ma è la T-shirt il pezzo forte. È un capo di Marco Rambaldi: sul sito ufficiale costa 60 euro ed è disponibile sia con sfondo bianco che nero. La scritta, in rosso sulla parte frontale, recita: "Adults only" scritto in maiuscolo. Sotto c'è una frase che aiuta a capire meglio il concetto: "Please be advised that this person believes all love is equal and high recommended". Significa: "Si prega di notare che questa persona crede che l'amore sia uguale e altamente raccomandato".

T–shirt Marco Rambaldi

In questo modo, Emma ha anche ribadito messaggi in cui crede molto e su cui si è già espressa. Crede molto nel valore dell'uguaglianza e quando può parla di temi a lei cari come il body shaming (di cui è stata vittima) e l'omofobia. Durante un concerto è intervenuta, di recente, a proposito di un'aggressione ai danni di una coppia gay. Ma già nel 2015, agli inizi della carriera, aveva scritto una canzone sul tema dell'amore universale che non guarda alle differenze di genere.