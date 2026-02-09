Emma, una di noi: taglia i capelli dopo aver fatto serata e si pente

Emma è uscita con Elisa e Giorgia, poi ha avuto la brillante idea di cambiare look. “Mai prendere decisioni dopo aver fatto serata” ha scritto pentita.

Gli occhiali da sole sul viso di Emma Marrone parlano chiarissimo: sono quelli tipici di quando ti risvegli la mattina con un gran cerchio alla testa, perché sei stato in giro fino a tardi. E lo ha ammesso lei stessa, con l'ironia che la caratterizza, descrivendo nel dettaglio le ore precedenti, trascorse con due persone a lei molto care: chiamarle colleghe sarebbe riduttivo, perché si tratta innanzitutto di amiche. La cantante, infatti, è uscita con Elisa e Giorgia.

Le tre sono molto affiatate e hanno sempre dimostrato di essere legate da un rapporto profondo, stima professionale ma anche tanto affetto sul piano umano. Emma nelle Instagram Story ha raccontato, con il tono di voce un po' più basso del solito: "Proprio vero. La sera leoni e la mattina dolori. Dolori ovunque, mi fa male tutto come se una ruspa mi fosse passata attraverso. Però volevo ringraziare pubblicamente Elisa e Giorgia per la nottata incredibile che abbiamo trascorso insieme. Ora capisco perché ci vediamo pochissimo al di fuori del nostro lavoro, per ovvie ragioni: è per la nostra incolumità. Meglio vederci poco, ragazze, solo ogni tanto. Perché la salute è importante: vediamoci poco e amiamoci tanto".

Appena sveglie anche le altre due hanno commentato su Instagram la serata, sentendosi chiamate in causa. "Emma sono totalmente d'accordo con te, ma io sto peggio" ha detto Giorgia mentre si lavava io denti, con i patch per le occhiaie in bella vista! Elisa si è dimostrata più diligente, perché ha trovato persino la forza di andare in palestra, tenendo fede alla promessa fatta la sera prima, quindi si è data alla cyclette.

Emma ha mostrato anche un dettaglio in più del suo risveglio, che ha molto divertito fan e follower. Se c'è una cosa che non bisogna fare dopo una serata "impegnativa" è prendere decisioni drastiche, decisioni importanti. Non si è abbastanza lucidi per fare delle scelte, per assumersi le conseguenze delle proprie azioni! Ecco perché bisognerebbe stare lontani dai telefoni, per esempio, per evitare di mandare proprio quel messaggio a quella persona. Ed ecco perché bisognerebbe anche stare alla larga dalle forbici del parrucchiere, onde evitare colpi di testa.

La cantante, invece, ha avuto proprio questa brillante idea, ma sembra che non sia molto convinta del risultato! Ha mostrato la foto di alcune ciocche di capelli biondi. Sembra si sia rifatta il look, che abbia tagliato i capelli di parecchi centimetri. In questi anni i suoi hair style hanno spaziato molto: l'abbiamo vista castana, bionda, coi capelli lunghi, col caschetto. Stavolta cosa avrà combinato? Di certo ha capito una cosa: "Mai prendere decisioni dopo aver fatto serata".