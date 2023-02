Emma Marrone torna a Sanremo 2023 capelli scuri e blazer oversize Emma Marrone è tornata al Festival di Sanremo dopo la fortunata esperienza dello scorso anno. Lo ha fatto durante la serata dei duetti, in occasione della quale con Laura Marcatori ha affiancato Lazza sulle note de La Fine. Per l’occasione non ha rinunciato allo stile, apparendo glamour e sofisticata: ecco i dettagli del suo look.

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla sua quarta serata, quella dedicata ai duetti presentata da Amadeus insieme a Chiara Francini. Se nelle scorse serate i Big in gara si erano esibiti sulle note dei loro brani inediti, questa volta danno spazio alle cover, ricordando alcuni grandi successi dagli anni '60 ai 2000. Lazza, che sta spopolando con Cenere, ha scelto la canzone La Fine, chiamando al suo fianco Laura Marcatori ed Emma Marrone. È stata proprio quest'ultima ad aver attirato le attenzioni del pubblico: dopo la fortunata esperienza dello scorso anno, è tornata sul palcoscenico dell'Ariston e lo ha fatto senza rinunciare allo stile glamour che da sempre la contraddistingue.

Emma Marrone è stata tra le grandi protagoniste del Festival dello scorso anno, aveva calcato il palcoscenico dell'Ariston con l'inedito Ogni volta è così, sorprendendo il pubblico con uno stile iper sensuale fatto di maxi dress di pizzo, vertiginose zeppe e audaci calze a rete. Ora è tornata a Sanremo ma in una nuova veste, quella di ospite speciale nella serata dei duetti. È stato Lazza a volerla fortemente al suo fianco e, a quanto pare, ha fatto la scelta giusta. Oltre a incantare con la sua incredibile voce, la cantante si è anche distinta per sensualità. Questa mattina aveva mostrato i preparativi sui social con tanto di stivali "dentati", ma è stato durante l'esibizione che ha dato il meglio di lei in fatto di look.

Per esibirsi con Lazza Emma Marrone ha puntato sul total black, affidandosi ancora una volta alla Maison Gucci, che già lo scorso anno aveva firmato i suoi look sanremesi. Ha indossato un abito giacca, modello doppiopetto e oversize portato completamente abbottonato, abbinandolo a un paio di leggings con gli stivali incorporati. Per completare il tutto ha scelto un make-up total black con qualche tocco di glitter sulle palpebre e ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto il nuovo colore castano scuro, ovvero la sua nuance naturale.