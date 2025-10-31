Emma Marrone torna a X-Factor 2025: chi ha firmato il look dark da 5mila euro

Emma Marrone è stata l’ospite speciale della seconda puntata dei Live di X-Factor 2025, sul cui palco ha presentato il nuovo singolo Brutta Storia. Cosa ha indossato per questo gran ritorno al talent?

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera è andata in onda la seconda e attesissima puntata dei Live X-Factor, il talent show di Sky che ormai da anni scopre i giovani artisti destinati a sfondare nel mondo della musica. Come da tradizione, ad affiancare i cantanti in gara c'è stato anche un ospite speciale: se per il debutto era toccato ad Annalisa, questa volta a salire sul palco è stata Emma Marrone. Per lei si è trattato di un gran ritorno, visto che negli scorsi anni ha ricoperto i panni di giudice, ma in questa occasione è stata chiamata a presentare il nuovo singolo intitolato Brutta Storia. Cosa ha indossato per questa mini performance?

Chi ha firmato il look di Emma Marrone a X-Factor 2025

Da sempre icona fashion glamour e rock, anche per il ritorno a X-Factor 2025 Emma Marrone è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile. A curare il suo look è stato il fidato stylist Lorenzo Posocco, che per la prima serata ha voluto puntare sull'eleganza senza tempo del nero, anche se non sono mancati i dettagli iper trendy.

Emma Marrone in Balenciaga

La Maison scelta per il mini live è stata Balenciaga, simbolo per eccellenza di innovazione e contemporaneità. La cantante ha infatti trasformato un blazer in mini dress, per la precisione un modello doppiopetto Hourglass in lana con le spalline imbottite e la vita sagomata. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso la giacca viene venduta a 2.800 euro.

Blazer Balenciaga

Gli stivali borchiati di Emma Marrone

A completare il tutto non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour. Emma ha coperto le gambe con un paio di collant coprenti total black ma allo stesso tempo le ha esaltate con gli iconici stivali Cagole di Balenciaga, quelli in pelle martellata con fibbie decorative, borchie sulla punta e tacco a spillo da 90 mm.

stivali Balenciaga

Anche in questo caso non si tratta di un accessorio economico, visto che sui siti di moda di lusso costa 1.990 euro. L'unico punto luce nel look della cantante sono stati gli orecchini: i cerchi Matrix tempestati di cristalli scintillanti di Swarovski (prezzo 250 euro). Capelli lisci e scuri, make-up dai toni naturali e grinta da vendere: Emma Marrone continua a essere una delle indiscusse regine della musica italiana.