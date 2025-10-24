Annalisa torna ai Live di X-Factor: è una diva in paillettes con la “coda” di pelo in vita

Ieri sera sono partiti i Live dell’edizione 2025 di X-Factor e l’ospite speciale invitata a esibirsi sul palco è stata Annalisa. Cosa ha indossato per questo gran ritorno al talent di Sky?

Continua il successo di X-Factor 2025, il talent show di Sky che da diversi anni lancia nel mondo della musica i giovani artisti che riescono ad arrivare in finalissima. Ieri il programma ha dato il via alla sua fase più importante, quella dei Live, e le sorprese sono state moltissime. Al di là dei cantanti in gara e dei giudici Achille Lauro, Paola Iezzi, Jack La Furia e Francesco Gabbani, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata l'ospite speciale della prima puntata: Annalisa. Per lei è la seconda volta sul palco dell'X-Factor Arena e, così come in passato, anche ieri è riuscita a infiammare il pubblico con le sue hit, dando prova di essere un'indiscussa diva. Cosa ha indossato per l'occasione?

Lo stile dark di Annalisa

Annalisa può essere ormai definita la regina del pop italiano ed è per questo che è stata chiamata a inaugurare i Live di X-Factor. Accolta tra le braccia della collega e amica Giorgia, ha dato il via alla performance stesa su un "letto" sospeso in aria. Si è esibita prima sulle note di Piazza San Marco, il duetto realizzato in coppia con Marco Mengoni, poi è tornata "con i piedi per terra", mettendo in scena una adrenalinica coreografia mentre cantava la nuova hit Esibizionista. Naturalmente non ha rinunciato allo stile glamour e chic che da sempre la contraddistingue. Seguita dalla fidata stylist Susanna Ausoni, ha ancora una volta puntato sullo stile dark ma brillando con una cascata di paillettes.

Annalisa a X–Factor 2025

Cosa ha indossato Annalisa ai Live di X-Factor 2025

Per partecipare alla prima puntata dei live di X-Factor 2025 Annalisa è rimasta fedele allo stile da "guerriera" su cui aveva puntato per la copertina dell'album Ma io sono fuoco. Ha infatti indossato una mini tutini dark tempestata di paillettes, un modello aderente con micro shorts e scollo a barca, sotto al quale ha aggiunto un top a maniche lunghe in tulle trasparente. Non sono mancate le calze a rete e gli stivali col tacco in tinta, anche se a fare la differenza è stato un accessorio in particolare: una "coda" di pelo nero che ha agganciato sul fianco come se fosse uno charm da cintura. Capelli rossi sciolti e lisci, make-up con glitter sugli occhi e grinta da vendere: Annalisa ha dato l'ennesima prova di essere una diva moderna.