Annalisa come una guerriera lancia Ma io sono fuoco: perché c’è una tigre sulla copertina dell’album

Il prossimo 10 ottobre Annalisa sarà fuori con il nuovo album intitolato Ma io sono fuoco. Cosa ha indossato per la copertina e per quale motivo c’è una tigra sullo sfondo?

Annalisa sembra non sbagliarne un colpo a livello professionale e, dopo un'estate passata in cima alle classifiche con il singolo Maschio, ora è pronta per dare il via a una nuova "era". Qualche tempo fa aveva annunciato che sarebbe tornata in autunno con un album inedito intitolato Ma io sono fuoco e ora ha dato ufficialmente il via al countdown. Con un post social all'insegna del glamour ha comunicato che sarà fuori il 10 ottobre: cosa ha indossato per la copertina e qual è il significato simbolico dello scatto con la tigre sullo sfondo?

Cosa ha indossato Annalisa per la copertina del nuovo album

Dopo l'annuncio in total red, ora Annalisa per il lancio vero e proprio dell'album si è trasformata in una guerriera super glamour. Sulla copertina di Ma io sono fuoco ha posato stesa su un letto infuocato con indosso un abito armatura super scintillante. Si tratta di un body-dress a effetto metallico ricoperto di paillettes silver, è rigido, ha le maniche corte e dei guantini spuntati coordinati. A chi sembra rimandare il look (scelto in collaborazione con la fidata stylist Susanna Ausoni)? A Giovanna D'Arco, morta proprio tra le fiamme. La cantante ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto le lunghezze extra e rendendo lo scatto decisamente più scenografico.

La copertina di Ma io sono fuoco

Il significato simbolico della copertina di Ma io sono fuoco

Sullo sfondo della copertina del nuovo album di Annalisa c'è una tigre e il motivo è tutt'altro che casuale. Si tratta infatti di un riferimento alla metafora del tempo circolare del filosofo Jorge Luis Borges, ripresa anche per il titolo e per i colori. Stando al suo pensiero, il tempo può essere definito un fiume, una tigre e un fuoco perché ci trascina, ci divora e ci consuma. Intitolando l'album Ma io sono fuoco, la cantante si è identificata con uno di questi tre elementi, sottintendendo che vuole consumare il tempo, trasformandosi ma senza farsi male. Insomma, Annalisa ha studiato nei minimi dettagli questo nuovo progetto, dando prova di essere un'artista a 360 gradi e non semplicemente un'icona pop che fa ballare tutti con le sue hit.