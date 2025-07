Annalisa “è fuoco”: annuncia il nuovo album in rosso con leggings e reggiseno coordinati

Il prossimo autunno uscirà il nuovo album di Annalisa intitolato Ma io sono fuoco. Per annunciarlo la cantante non poteva che puntare su un look rosso: ecco cosa ha indossato.

È ormai da diversi anni che Annalisa sta dominando la scena musicale italiana ma, nonostante gli infiniti successi, non smette mai di sorprendere i fan, anzi, continua a conquistare i primi posti in classifica con ogni brano. A pochi mesi dal lancio di Maschio, la hit dell'estate che l'ha vista letteralmente trasformarsi in un uomo, ha annunciato un inedito progetto discografico: il prossimo autunno arriverà sul mercato il nuovo album intitolato Ma io sono fuoco. Quale migliore occasione di questa per "infiammare" il web con un look rosso? Ecco cosa ha indossato per il grande annuncio.

Annalisa in total red per il lancio del nuovo album

"Ma io sono fuoco – il mio prossimo album – fuori in autunno. Quando è tutto da rifare, io mi posso trasformare, pensi che mi faccia male, ma io sono fuoco", sono state queste le parole usate da Annalisa sui social per annunciare il suo nuovo progetto musicale. Che si tratti di una citazione di uno dei brani dell'album o di un riferimento alla futura trasformazione sia estetica che professionale, non importa, l'unica cosa certa è che la cantante ha puntato tutto su un look "fiammante". Seguita dalla fidata stylist Susanna Ausoni, ha pensato bene di vestirsi "a tema" con il mood dell'album, ovvero in total red, apparendo audace, vitaminica e glamour.

Annalisa in Melissa Russo

Il look di Annalisa per Ma io sono fuoco

Per il grande annuncio Annalisa è diventata letteralmente "fuoco" indossando un coordinato rosso all'insegna della sensualità firmato dalla giovane designer Melissa Russo. Ha abbinato un paio di leggings aderenti e a vita bassa a un reggiseno di raso, modello a triangolo con le spalline sottili, completando il tutto con un appariscente coprispalle con le maniche lunghe e a palloncino. Ha così lasciato tatuaggi e addominali in vista, dando prova di essere una icona di bellezza e di stile. Anche il beauty look è stato studiato nei minimi dettagli: ombretto scuro per dare profondità agli occhi, manicure bordeaux e capelli rossi lasciati sciolti e lisci, così da dare risalto alla frangetta. In quanti non vedono l'ora di scoprire le nuove hit presenti nell'album?