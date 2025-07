La trasformazione in “Maschio” di Annalisa: giacca bianca e capelli gelatinati come James Bond

Annalisa è una delle regine dell’estate con la sua hit Maschio. Sui social non perde occasione per trasformarsi nel suo alter ego uomo, basti pensare che proprio di recente ha riprodotto uno degli iconici look di James Bond: ecco il risultato.

Annalisa è una delle grandi protagoniste dell'estate 2025: da diversi mesi ha lanciato Maschio, il suo nuovo tormentone, e ora calca tutti i palcoscenici più ambiti del momento, esibendosi sulle note sia della hit appena uscita che dei grandi successi che ha "sfornato" negli ultimi anni. Se in tv siamo abituati a vederla meravigliosa e glamour tra giacche oversize, micro shorts, body sgambati e chioma rossa fluente, sui social continua la sua trasformazione in "maschio". L'ultimo personaggio che ha interpretato? James Bond, del quale ha riprodotto uno dei look iconici dei leggendari film.

Il look iconico di James Bond riprodotto da Annalisa

Per il lancio di Maschio Annalisa si è più volte trasformata nel suo "alter ego maschile", sconvolgendo tutti con degli inediti capelli corti e scuri. Certo, si è trattato di un cambiamento temporaneo legato a una pura questione di marketing, ma tanto è bastato per farle conquistare le prime pagine dei giornali. Oggi, dopo numerose esibizioni in versione super glamour, è tornata a essere un uomo, per la precisione l'iconico James Bond. Ha riprodotto un look leggendario del personaggio, basti pensare che lo hanno sfoggiato tutti gli attori che hanno interpretato l'agente 007, da Sean Connery a Daniel Craig, quello "da sera" con la giacca smoking bianca, la camicia in tinta, il papillon nero e il fiore rosso all'occhiello. Chi ha firmato l'outfit? Dolce&Gabbana, Maison che ormai da tempo cura tutto il suo armadio.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Annalisa diventa Marlon Brando

Nel primo scatto dell'album social che la cantante ha postato al motto di "Se fossi…", ha ricoperto i panni di un altro personaggio iconico del cinema: Johnny Strabler, alias Marlon Brando nel film Il Selvaggio. Nella foto del suo "sogno n.2" appare in bianco e nero poggiata su una grossa moto sportiva, indossa una giacca di pelle in stile biker, i guantini coordinati e una coppola in tinta. Ha sempre i capelli corti ma il make-up curatissimo e sofisticato. Annalisa non riesce forse a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile anche nella sua versione "maschio"?