video suggerito

La nuova trasformazione di Annalisa: con capelli corti e bretelle lancia Maschio Il prossimo 8 maggio sarà fuori Maschio, il nuovo singolo di Annalisa. Ad annunciarlo è stata la cantante in persona, che sui social ha posato in una inedita versione mannish con capelli corti e bretelle. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Novità in arrivo per Annalisa: dopo la breve pausa che si è concessa negli ultimi mesi, ha annunciato l'uscita di un brano inedito che darà il via al suo nuovo corso musicale. Si chiama Maschio, è un brano ispirato alle sonorità anni '70 e '80 e sarà fuori giovedì 8 maggio. Era da giorni che la cantante aveva lasciato intendere che presto ci sarebbero state delle novità ma solo nelle ultime ore è arrivato l'annuncio ufficiale. Per lanciare il singolo ha cambiato radicalmente stile, apparendo quasi irriconoscibile in una versione mascolina con capelli corti e bretelle: ecco tutti i dettagli del look.

Annalisa col tatuaggio sul petto

Al motto di "Anche un maschio a volte piange", Annalisa sui social ha annunciato l'uscita di Maschio. Per l'occasione non poteva che puntare tutto su un look a tema: niente più reggiseni in vista, micro shorts o reggicalze, questa volta ha seguito il trend della moda mannish, declinandolo in una versione super glamour. Seguita dalla stylist Susanna Ausoni, ha sfoggiato un completo sartoriale total black con pantaloni classici e giacca monopetto abbinata, completando il tutto con un paio di bretelle agganciate sulla vita. Non è mancata la camicia bianca, anche se l'ha tenuta sbottonata rivelando sia una canotta a costine in tinta che un inedito tatuaggio sul petto a forma di Madonna (con ogni probabilità un tattoo fake).

Il pixie cut di Annalisa in Maschio

A fare la differenza nel look di Annalisa sono stati i capelli. Negli ultimi tempi aveva abituato i fan alla sua chioma extra long portata sciolta e liscia oppure legata in una coda di cavallo alta, ora sembra averci "dato un taglio" sfoggiando un adorabile pixie cut. Ha optato per un'acconciatura da lord tirata all'indietro con la gelatina ma con alcune ciocche lasciate libere sui lati del viso. Certo, probabilmente si tratta solo di una parrucca ma l'effetto realistico è decisamente d'impatto. In quanti non vedono l'ora di ammirare Annalisa in questa versione mannish nel video di Maschio?

Leggi anche La trasformazione di Arisa a The Voice Senior: per la semifinale sfoggia capelli lunghi e cravatta