La nuova trasformazione di Annalisa: è una suora in minigonna e tacchi per il lancio di Canzone Estiva

Annalisa ha preannunciato l’uscita del singolo Canzone Estiva e per farlo ha messo in atto l’ennesima trasformazione: è diventata una suora in minigonna e tacchi alti.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Annalisa continua a sorprendere i fan, dando l'ennesima prova di essere tra le artiste simbolo della musica contemporanea. A pochi mesi dal successo di Esibizionista, è pronta per lanciare un nuovo singolo destinato a diventare il tormentone dell'estate 2026. Il prossimo 13 marzo, infatti, sarà fuori il brano Canzone Estiva, annunciato sui social dopo che le strade di Milano erano state tappezzate con dei cartelloni provocatori che recitavano "Mi vuoi più suora o pornodiva?". Ora è finalmente arrivata la spiegazione di questa frase: per la foto promo della canzone Annalisa si è trasformata in una suora dallo stile super sensuale.

Annalisa in abiti monacali

Domani, 13 marzo, sarà fuori Canzone Estiva ma Annalisa sui social ha già dato una piccola anticipazione del video. Se in passato si era trasformata in un uomo per il lancio della canzone Maschio, ora ha deciso di ricoprire i panni della suora, rifacendosi alla strofa del brano in cui recita "Chi dice suora, chi pornodiva". Seguita dalla fidata stylist Susanna Ausoni, è apparsa sui social con uno stile insolito ma sempre super sensuale. Ha posato su uno sfondo total red, illuminata da una luce coordinata e ha reinterpretato in chiave moderna e femminile i classici abiti monacali.

Annalisa in versione suora
Annalisa in versione suora

Il look da suora di Annalisa

Per trasformarsi in suora Annalisa ha puntato tutto sul nero, sfoggiando un abito-giacca accollatissimo che da un lato ha i pantaloni lunghi, dall'altro una vertiginosa minigonna che lascia in vista la gamba esaltata dal collant velato. Ha poi completato il tutto con il classico copricapo delle monache e un paio di pumps nere con zeppa e tacco alto. Make-up curatissimo, frangetta rossa in evidenza ed espressione seriosa rivolta dritta in camera: la nuova trasformazione di Annalisa è un chiaro mix di sacro e profano e sembra essere destinata a essere ancora una volta iconica.

