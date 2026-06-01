Annalisa in slip e collant all’evento di RTL 102.5: il look no-pants è il must dell’estate 2026

Annalisa è stata tra le grandi protagoniste del Power Hit Estate 2026 Grand Opening che si è tenuto ieri a Roma. Sul palco si è esibita in slip e collant, lanciando il trend no-pants per l’estate.

I festival dell'estate 2026 sono ufficialmente cominciati: a dare il via alle danze è stato il Power Hit Estate 2026 Grand Opening, l'evento musicale di Radio RTL 102.5 che si è tenuto ieri sera al Foro Italico di Roma. Gli artisti presenti erano moltissimi e tutti hanno portato sul palco le loro hit destinate a diventare tormentoni, da Irama a Ditonellapiaga, fino ad arrivare a Emma Marrone e a Sayf. Tra le più attese non poteva che esserci Annalisa, che con la sua Canzone estiva ha fatto ballare davvero tutti. Il dettaglio che non è passato inosservato? In blazer e collant ha lanciato il trend no-pants.

Chi ha firmato la giacca a pois di Annalisa

Annalisa è stata una delle grandi protagoniste dell'evento romano organizzato ieri da Radio 102.5, sul cui palco si è esibita sulle note di Canzone estiva. A rendere l'esibizione memorabile non è stato solo il suo talento ma anche il look destinato a diventare uno dei must della bella stagione.

Annalisa in GCDS

Da tempo la cantante ha abbandonato gli abiti rigorosi e bon-ton per dare spazio alla sensualità e al glamour ma è stato solo ieri che ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Seguita dalla stylist Susanna Ausoni, si è affidata alla Maison GCDS, sfoggiando uno dei look più originali della collezione Autunno/Inverno 2026-27. Il capo chiave dell'outfit? Un blazer avvitatissimo in raso crema, decorato all-over con dei maxi pois neri a contrasto.

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GCDS collezione A/I 2026–27

Niente pantaloni, il trend da seguire in estate

A fare la differenza nel look di Annalisa sono stati gli accessori scelti per completarlo. La cantante ha indossato delle pumps con dei vertiginosi tacchi a spillo ma ha rinunciato agli shorts e alle minigonne. Ha abbinato la giacca corta solo a un paio di collant neri in pizzo traforato, lasciando intravedere chiaramente gli slip dark. Così facendo, ha lanciato il trend più sensuale dell'estate, quello no-pants, anche se la cosa ha generato non poche critiche sul web, visto che in molti l'hanno accusata di aver "dimenticato" i pantaloni. Annalisa, però, non si lascia scalfire dalle polemiche e continua a incantare tutti col suo talento e con la sua bellezza.