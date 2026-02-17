Alessandra Amoroso e Annalisa a Taratata: è sfida di stile tra corsetti e giacche di vernice

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Taratata, il nuovo programma di Paolo Bonolis, e a infiammare il palco sono state Alessandra Amoroso e Annalisa: cosa hanno indossato per questa “sfida di stile”?

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Taratata, il nuovo programma di Canale 5 presentato da Paolo Bonolis che dà spazio alla musica italiana dal vivo. Se la scorsa settimana a incantare il pubblico della ChorusLife Arena di Bergamo era stata Emma Marrone, questa volta è andata in scena una vera e propria sfida di stile, le protagoniste? Alessandra Amoroso e Annalisa, che si sono anche ritrovate sul palco insieme per una esclusiva esibizione con Fiorella Mannoia: ecco cosa hanno indossato per l'occasione.

Quanto costa il corsetto di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso ha ripreso a lavorare a pieno ritmo dopo la nascita della piccola Penny, anche se, come dimostrato sui social, porta la bimba sempre con lei (nel backstage si è infatti lasciata immortalare alle prese con le prove di Taratata in sua compagnia). Una volta arrivata sul palco, poi, ha lasciato trionfare il glamour. Seguita dalla stylist Ilaria Di Gasparro, ha sfoggiato un paio di pantaloni neri, modello palazzo, la cui particolarità sta nella cintura che va tenuta sbottonata. Il capo chiave del look, però, è il corsetto nude e strapless di Lorenzo Seghezzi: rinforzato da stecche in acciaio, è progettato per adattarsi perfettamente al corpo grazie a una silhouette molto avvitata. Il suo prezzo? 760 euro. Non è mancato il tocco scintillante con una serie di gioielli di Giovanni Raspini e Atelier Or.Ti.Ca.

Annalisa è una dark lady

Annalisa, seguita dalla styist fidata Susanna Ausoni, ha preferito trasformarsi in una dark lady con un audace completo di pelle. Ha indossato un paio di leggings aderenti a vita alta e una giacca di vernice oversize, un modello molto ampio e con le spalline appuntite che, portata sbottonata, ha lasciato intravedere il reggiseno coordinato. Niente tacchi a spillo, ha preferito un paio di stivali col tacco largo di gomma. Capelli sciolti e lisci, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: tra coreografie e acuti, Annalisa ha dato l'ennesima prova di non avere nulla da invidiare alle star internazionali. Chi tra lei e Alessandra vince la "sfida di stile" della serata?

