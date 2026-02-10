Emma Marrone ritorna in tv in versione rock: il look indossato a Taratata è un omaggio a Valentino

Ieri sera è partito Taratata, il nuovo programma di Canale 5 che segna il ritorno di Paolo Bonolis in prima serata. Si tratta di uno show musicale che dà spazio non solo alle performance live ma anche al racconto e all'immagine e, a giudicare dagli ascolti, sembra essere destinato a diventare un successo. Tra gli ospiti speciali della prima puntata c'è stata Emma Marrone, anche lei tornata in tv dopo un lungo periodo di pausa. Per l'occasione ha curato il suo stile nei minimi dettagli, rendendo omaggio a uno dei più grandi stilisti italiani scomparsi di recente: ecco cosa ha indossato per la serata speciale.

L’omaggio a Valentino di Emma Marrone

Ieri Emma Marrone aveva documentato sui la sua serata folle in compagnia di Elisa e Giorgia (con tanto di taglio di capelli improvvisato di cui si è pentita il giorno dopo), poi ha rivelato il motivo della reunion: le tre hanno partecipato tutte alla prima puntata di Taratata. Emma, in particolare, ha voluto celebrare la moda italiana indossando un look firmato Valentino. Sebbene si tratti di un outfit di una delle nuove collezioni realizzate da Alessandro Michele, la scelta di stile è stata tutt'altro che casuale: voleva essere un omaggio a Valentino Garavani, lo stilista scomparso qualche settimana fa.

Emma Marrone in Valentino

Emma Marrone in versione rock

Per tornare in tv dopo la lunga pausa Emma ha mixato alla perfezione eleganza e glamour. Il capo chiave del look è la camicia verde smeraldo, un modello morbido con le maniche a palloncino, la cui particolarità sta nelle decorazioni floreali tono su tono. Per completare il tutto ha scelto una gonna midi in velluto nero con spacco e ha aggiunto l’immancabile tocco rock con un paio di calze di pizzo in tinta. Naturalmente non ha rinunciato ai tacchi alti, per la precisione ha sfoggiato delle pumps borchiate in vernice nera. Così facendo, Emma si e riconfermata icona fashion iper contemporanea.