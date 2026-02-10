Annalisa in collant rossi e guanti: il look da diva per festeggiare il disco d’oro

Annalisa ha ottenuto il Disco d’oro con Esibizionista, cosa ha fatto per festeggiare? Si è trasformata in una diva contemporanea con un look super glamour.

Annalisa è la donna del momento: da quando ha lanciato Bellissima ad oggi non ha mai smesso di scalare le classifiche italiane, anzi, è riuscita a trasformare ogni canzone in una hit. Ora, nonostante siano passati anni dal suo debutto, continua a essere super ascoltata, basti pensare al fatto che Esibizionista ha appena ottenuto il Disco d’oro. Come ha celebrato il traguardo? Con un look glamour e sensuale in pieno stile “diva contemporanea”.

Annalisa col tubino ma in versione mini

L’avevamo lasciata in Giappone tra bagni nuda e location stellate incredibilmente caratteristiche, oggi ritroviamo Annalisa a festeggiare il Disco d’oro di Esibizionista, il brano che ormai da settimane è tra i più ascoltati in Italia. Cosa ha fatto per dare l’annuncio ai fan? Ha condiviso due foto in cui ha posato in una versione super glamour. Seguita dalla fidata stylist Susanna Ausoni, ha indossato il classico tubino nero ma in versione mini e con scollatura strapless. A fare la differenza sono stati i guanti al gomito in pelle bianca, un accessorio da vera e propria diva che ha aggiunto un ulteriore tocco fashion all’outfit.

Il look da diva

Annalisa è una diva contemporanea

Per completare il look da diva contemporanea Annalisa ha seguito il trend più glamour dell’inverno 2026, quello dei collant colorati. Ha scelto un modello super coprente in rosso fuoco e lo ha abbinato a un paio di pumps coordinate, un modello di vernice e col vertiginoso tacco a spillo. Capelli sciolti e lisci con la frangetta in evidenza, tatuaggi sulle spalle in primo piano e posa plastica: solo nel secondo scatto dell’album la cantante concede un sorriso alla camera, alzando pollice e indice in segno di vittoria. Insomma, Annalisa non si smentisce mai e anche in versione sensuale riesce a essere icona di eleganza.