Il bagno nuda di Annalisa: l’esperienza zen durante il viaggio in Giappone

Annalisa è volata in Giappone e ha approfittato dell’atmosfera zen per concedersi un bagno nuda: ecco le foto da “esibizionista” che ha pubblicato sui social.

Annalisa sta vivendo un momento davvero fortunato della sua carriera: è da diversi anni, per la precisione dal lancio di Bellissima, che vede ogni sua canzone scalare le classifiche nazionali, trasformandosi in una hit. Nonostante il tempo che passa, questo piccolo dettaglio non cambia, anzi, continua a macinare successi. Ora ha in programma un nuovo tour ma, prima di darsi ai preparativi, ha pensato bene di concedersi una pausa all'insegna del relax: è volata in Giappone e ha approfittato dell'atmosfera zen per lasciarsi immortalare mentre fa il bagno nuda.

Annalisa in Giappone è "esibizionista"

Al motto di "Esibizionista in Giappone – Parte 1", Annalisa ha sorpreso i fan rivelando di essere volata in Giappone. Per farlo non si è servita delle solite foto nei luoghi iconici, si è lasciata immortalare in una vasca di legno piena d'acqua e sapone mentre fa il bagno nuda. Ha solo gambe e testa che fuoriescono dalle bolle e lascia trionfare la sensualità dando vita a un super provocante effetto vedo non vedo. Non ha taggato il luogo in cui si trova ma la cosa certa è che sembra essere un paradiso zen. La camera da bagno, infatti, si affaccia su un giardino verdeggiante e, per rendere ancora più completa l'esperienza, alla cantante sono state fornite delle geta, le ciabatte "rettangolari" tipicamente giapponesi.

Annalisa fa il bagno nuda

Dove si trova in vacanza Annalisa

L'avevamo lasciata in lingerie mentre mostrava il maxi tatuaggio della Vergine Maria sul petto (che era fake), ora ritroviamo Annalisa godersi il meritato relax in Giappone. Stando alle foto che ha pubblicato sui social, dovrebbe trovarsi nel quartiere Shibuya di Tokyo (di cui ha condiviso un suggestivo panorama) e sta trascorrendo le giornate tra degustazioni di sushi, combattimenti di sumo, shopping di prodotti tipici e concerti k-pop.

Annalisa in Giappone

Insomma, la cantante non si sta facendo mancare proprio nulla, anzi, si è trasformata in una turista perfetta, provando tutte le esperienze "classiche" del luogo". Il "trucco" che ha utilizzato per non farsi riconoscere in pubblico dai viaggiatori italiani? Ha inserito i capelli in un cappellino di lana, apparendo in una insolita versione maschile.