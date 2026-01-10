Perché sul petto di Annalisa è comparso il tatuaggio della Vergine Maria

Annalisa non ne sbaglia un colpo e continua a essere una delle artiste più amate e ascoltate del nostro paese. Da quando ha lanciato Bellissima a oggi ha sfornato solo hit che hanno scalato le classifiche, da Mon Amor a Storie Brevi, fino ad arrivare alla recente Piazza San Marco. Ora non può fare a meno di godersi il tanto meritato successo, arrivato dopo anni e anni di “gavetta”. Cosa ha contribuito a trasformarla in una diva contemporanea? L’evoluzione di stile all’insegna del glamour che ha messo in atto. Rispetto agli esordi, inoltre, ha anche aggiunto alcuni tatuaggi alla sua immagine: in quanti hanno notato quello a forma di Vergine Maria comparso sul suo petto di recente?

Il nuovo tatuaggio di Annalisa

Non è una novità che Annalisa sia appassionata di tatuaggi, anzi, da qualche anno a questa parte (per la precisione da quando sta puntando tutto su uno stile glamour e sensuale fatto di reggiseni in vista, maxi scollature e micro shorts) non esita a metterli in mostra con orgoglio, rivelandoli attraverso trasparenze e cut-out. Sono tutti mini e dal significato simbolico e riescono ad aggiungere un ulteriore tocco rock alla sua immagine, non facendole perdere però l’innata eleganza. Nelle ultime ore sui social ha postato una foto che ha lasciato senza fiato i fan: al centro del petto la cantante ha sfoggiato un tattoo “insolito” che, oltre a essere decisamente più grosso degli altri, riproduce il viso della Madonna con tanto di corona di spine e cuore sacro.

Annalisa con la Vergine Maria tatuata sul petto

Il significato del tatuaggio della Vergine Maria

Cosa significa il nuovo tatuaggio di Annalisa? I fan che la seguono da sempre di sicuro non saranno caduti nel “tranello”: la verità è che si tratta di un tattoo fake, realizzato per le riprese del video di Maschio, la hit che ha spopolato la scorsa estate, nel cui ritornello dice "Te lo giuro su Maria" (riferimento sia a Maria De Filippi che alla Vergine Maria). Nella didascalia dello scatto, infatti, la cantante ha scritto “Un po’ Maschio, un po’ Esibizionista”, riprendendo i titoli delle sue due ultime canzoni (di cui mixa i look dei video). Non si sa se si tratta di immagini d’archivio o se abbia di nuovo fatto il tatuaggio finto sul petto, ma la cosa certa è che l’effetto è incredibilmente realistico. In quanti avevano davvero creduto che avesse di nuovo ceduto al “fascino” del tatuatore?