I tatuaggi di Annalisa e il loro significato

Annalisa è una delle cantanti in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con il brano inedito intitolato Sinceramente. Per lei non si tratta della prima volta sul palco dell'Ariston, anzi, ha preso parte spesso all'evento canoro più atteso dell'anno nel nostro paese, incantando sempre il pubblico con i suoi look glamour e sofisticati. Di recente ha messo in atto una vera e propria rivoluzione di stile e, tra maxi scollature, trasparenze e micro shorts, mette sempre più spesso in mostra i 7 micro tatuaggi che ha sparsi sul corpo: ecco cosa raffigurano e il loro significato.

Tra i tatuaggi più grossi di Annalisa c'è quello posizionato appena sotto il décolleté, precisamente tra i due seni. Si tratta di un piccolo disegno che riproduce una conchiglia di cui però l'ex concorrente di Amici non ha mai rivelato il significato. Non si esclude, dunque, che possa essere semplicemente un dettaglio provocante con cui ha voluto rendere il suo stile ancora più sexy.

Le lettere sulle spalle

Annalisa ha fatto diversi tatuaggi dopo aver raggiunto il successo: oltre alla conchiglia sotto il seno, in assoluto il più sensuale, ha anche due lettere in corsivo sulle spalle, precisamente la E sul lato destro, la M sul destro, entrambi dedicati ai suoi genitori Elvio e Maura ai quali è particolarmente legata.

La nota musicale tatuata sull'anulare

Annalisa ha anche un micro tatuaggio sulla mano, precisamente sull'anulare sinistro, il dito su cui viene indossata la fede, di cosa si tratta? Di una piccola nota musicale, un chiaro simbolo del suo amore incondizionato per la musica.

Il tatuaggio dietro l'orecchio

Da qualche tempo a questa parte Annalisa sfoggia sempre più spesso acconciature raccolte e tiratissime che mettono in risalto il micro tattoo che ha fatto dietro l'orecchio sinistro. Qui la cantante si lasciata tatuare un piccolo gattino stilizzato, simbolo del fatto che adora gli animali.

La piuma sul costato

Tra i tatuaggi più recenti messi in mostra da Annalisa c'è una maxi piuma sul costato: non si sa se si tratta di un tattoo vecchio o nuovo, l'unica cosa certa è che ha cominciato a rivelarlo nel momento in cui ha messo in atto la rivoluzione di stile all'insegna della sensualità. Il suo significato? Solitamente disegni simili vengono associati al concetto di libertà, al non avere paura di inseguire ciò che si desidera nonostante gli ostacoli e i dubbi.

Annalisa ha anche un altro tatuaggio particolarmente in vista ma che di solito "camuffa" con i gioielli. Si tratta di un ramo con delle micro foglioline tatuato intorno al polso proprio come se fosse un bracciale: se rappresentasse un ramo di ulivo, sarebbe un chiaro simbolo di pace ma al momento la cantante ha preferito non spiegarne il significato.

