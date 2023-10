Annalisa, il nuovo look dark: celebra il successo del nuovo album tra cut-out e maxi stivali Annalisa ha celebrato sui social il successo del nuovo album E poi siamo finiti nel vortice, lo ha fatto con un post all’insegna della sensualità e dello stile dark: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: a oltre 10 anni dal debutto ad Amici di Maria De Filippi, ha finalmente cominciato a dominare le classifiche nazionali con delle hit tutte da ballare. La svolta è arrivata lo scorso autunno con Bellissima, il pezzo che ancora oggi continua a far impazzire tutti e che è stato seguito poi da Mon Amour e da Ragazza Sola. A rendere la sua evoluzione artistica ancora più evidente è stata una trasformazione di stile all'insegna della sensualità: ha detto addio a look formali e bon-ton, lasciando spazio alla femminilità tra cut-out, scollature e minigonne. Oggi non può fare a meno di celebrare il trionfo del nuovo album E poi siamo finiti nel vortice: ecco come ha posato la cantante.

Annalisa col minidress griffato

"Se mi togli anche l’ultima ora di sonno", Annalisa ha celebrato il successo del suo nuovo album sui social con queste parole, ovvero con una citazione del testo della hit Ragazza sola. Ad accompagnare il post dedicato a E poi siamo finiti nel vortice non poteva mancare uno scatto iper sensuale, a prova del fatto che la svolta di stile è diventata ormai definitiva. La cantante ha ancora una volta puntato sullo stile dark, lasciando però da parte i blazer e le giacche di pelle. L'avevamo lasciata tra maxi felpe e crop top che lasciano l'underboob in vista, oggi la ritroviamo con indosso l'iconico minidress cut-out di Mugler, il modello aderente e a maniche lunghe con i tagli dai dettagli trasparenti e rivelatori lungo la silhouette. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 600 euro.

Minidress Mugler

Le scarpe must-have di Annalisa

A completare il look sensuale e dark di Annalisa è stato un ulteriore dettaglio glamour: gli stivali indossati con le gambe nude. Ha seguito la mania dei maxi cuissardes, in assoluto il must-have dell'autunno, scegliendo un modello alto fin sopra al ginocchio in vernice total black. Capelli rossi lasciati sciolti e ondulati, rossetto coordinato alla chioma e occhi contornati da una linea di eye-liner: la cantante sembra non avere rivali in fatto di stile e di femminilità. Starà preparando qualche nuova sorpresa per i fan? L'unica cosa certa al momento è che presto sarà la diva del Forum, la location che ha conquistato dopo ben 13 anni dal debutto ad Amici di Maria De Filippi.