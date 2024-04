video suggerito

Annalisa pronta per il nuovo tour: prova le coreografie in nero con gli anfibi maxi Mancano meno di 24 ore all’inizio del tour nei Palasport di Annalisa e tutto sembra essere pronto. Di recente la cantante si è mostrata in versione cozy col corpo di ballo: ecco le foto delle prove. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa è la cantante più desiderata del momento: è da quando ha lanciato Bellissima circa due anni fa che ha dato il via a una nuova fase della sua carriera, mettendo in atto una rivoluzione di stile all'insegna del glamour e della sensualità. Ha detto definitivamente addio agli abiti da bambolina che sfoggiava agli esordi, oggi punta tutto sulla femminilità tra trasparenze audaci, reggiseni in vista, autoreggenti e micro shorts. Reduce dal successo sanremese raggiunto con Sinceramente, brano che si è classificato al terzo posto, ora la cantante si prepara al tour nei Palasport: ecco come si è mostrata sui social a pochi giorni dall'inizio di questa nuova avventura.

Le prove col corpo di ballo prima del tour

Dopo aver annunciato che sarà la madrina del prossimo Roma Pride (con tanto di acconciatura gioiello), ora Annalisa sta definendo gli ultimi dettagli dei concerti che la vedranno protagonista a partire dal 6 aprile. Darà il via all'atteso tour nei Palasport a Firenze, poi continuerà a esibirsi praticamente in tutta Italia, da Torino a Milano, fino ad arrivare a Roma, Napoli e Bari. Cosa ci sarà da aspettarsi dagli show? Di sicuro saranno all'insegna dell'adrenalina e delle danze scatenate, visto che proprio nelle ultime ore la cantante si è lasciata immortalare a fine prove in compagnia del corpo di ballo e di Simone Baroni, il coreografo che la segue ormai da mesi.

Annalisa con il corpo di ballo che la seguirà in tour

Annalisa in versione cozy

Sul palco siamo abituati a vederla con micro shorts e stivali autoreggenti, ma nella vita quotidiana Annalisa non perde occasione per puntare sullo stile cozy. Lo ha fatto durante le ultime prove pre-tour, in occasione delle quali si è lasciata immortalare dal coreografo in total black. Niente minigonne e gambe in vista, ha preferito provare i balletti in leggings aderenti e t-shirt oversize in tinta. Per completare il tutto ha poi optato per un paio di anfibi stringati con la suola platform, mentre per quanto riguarda il make-up ha deciso di lasciare il viso al naturale. A questo punto, dunque, non resta da chiedersi quale saranno le sue scelte di stile per i concerti alle porte.

Annalisa alle prove con Simone Baroni